İşletmelere 3.2 milyar lira faizsiz kaynak

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2023 yılında desteklediği işletme sayısını 2022 yılına göre 3 kattan fazla artırdı. 2022 yılında 3 bin 261 işletmeyi destekleyen KOSGEB bu sayıyı 2023 yılında 10 bin 771’e çıkardı. KOSGEB, 6 Şubat 2023 depremleri sebebiyle iş yeri yıkılan, makineleri hasar gören ya da çalışanları vefat eden işletmelere destek vererek bölgedeki istihdamı yeniden ayağa kaldıracak adımlar attı.

Özellikle deprem bölgesindeki dükkanları zarar gören üreticilere ve esnaflara sağlanan teşviklerin sayısını artıran KOSGEB, geri ödemesiz desteklerinin yanı sıra faizsiz kredi rakamını da 237 milyon liradan 3,26 milyar liraya yükseltti. Böylece sağlanan faizsiz ve faiz oranı uygun kredilerin de toplam hacmi yüzde bin 200 artmış oldu. 6 Şubat depremlerini yaşayan 11 ilde hayatını kaybeden işletmecilerin KOSGEB'e olan borçları da silindi.