İsrail’e gitmeyen ürünler İspanya’ya

Ticari kapasitesini artırmak için girişimlerini hızlandıran Türkiye, önceki gün Madrid'de gerçekleştirilen Türkiye-İspanya İş Forumu ile hem hükumet hem de özel sektör için önemli anlaşmalara imza attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı forumda 250'den fazla Türk ve İspanyol iş insanı bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı iş forumları arasında en kalabalık iş forumu olan İspanya'da özel sektör demir-çelikten teknolojiye, plastikten tarım ürünlerine kadar birçok alanda ön anlaşma imzaladı.

GAZZE MESELESİNDE FİKİR BİRLİĞİ

Görüşmelerin en önemli başlıkları arasında Gazze konusu yer aldı. İspanya'nın Filistin’i tanımasıyla birlikte başlayan diyalog olumlu sonuçları ve ticari ilişkileri de beraberinde getirdi. Filistin için yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiren Türkiye, İspanya'nın da adım atmasıyla birlikte bu konudaki fikir birliğini bir adım öne taşıdı. Bu kapsamda Gazze'de yaşanan olaylar dolayısıyla İsrail'e ihracı yasaklanan yaklaşık 5,5 milyar dolarlık ürünlerin bir kısmının da bu yapılan anlaşmalar sayesinde İspanya'ya yönlendirilmesi bekleniyor. Aynı zamanda görüşmeler sırasında özel sektörle birlikte iki ülkenin hükümetleri arasında da anlaşmalar imzalandı.

EXİMBANKLAR BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Savunma sanayii, enerji, yenilenebilir kaynaklar, teknoloji ve birçok farklı alanda yaklaşık 20'ye yakın anlaşma imzalanırken, ticaret alanında iki ülkenin Eximbanklarının birlikte çalışmasını sağlayacak bir anlaşmaya da imza atıldı. Bu anlaşmaya göre iki ülkenin ihracatçıya finans desteği sağlayan Eximbank'ları 3'üncü ülkelerle yapılan ticaretlerde birbirlerini destekleyecek ve operasyonel süreçlerine katkıda bulunacak. İki ülkenin birbirine sağlayacağı katkılar ile 20 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 5 yıl içerisinde 30 milyar dolar seviyelerine çıkması öngörülüyor.

İade-i ziyaret sonbaharda

İspanya’da, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın mevkidaşları ile yapmış olduğu ikili görüşmelerde güncellenmesi istenen anlaşmalar konuşuldu. Özellikle iki ülke arasında güncellenmesi istenen yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması kanunu için çalışmalar gerçekleştirildi. İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo da sonbaharda Türkiye'yi ziyaret edecek. Bakan Cuerpo eşliğinde iş adamları da Türkiye'ye gelerek ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve ticaretin katlanması için çalışacak.







