İsrail’le ticaret yüzde 50 azaldı

Türkiye öncülüğünde başlayan İsrail ürünlerini boykot kararı tüm ülkeye dalga dalga yayılırken, ticari ilişkilerle spekülasyon yapanlara cevap Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan geldi. Bolat, 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail ile ticaretimizin yüzde 50’den fazla azaldığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) önderliğinde gerçekleştirilen Türkiye Kuveyt Ticaret Forumu’na 150 ihracatçı ve iş insanı katıldı.

427 KUVEYTLİ ŞİRKETİN 2 MİLYAR $ YATIRIMI VAR

Forumun açılışında konuşan Ömer Bolat, Türkiye ve Kuveyt'in özel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt için 'Türkiye'nin Körfez'e açılan kapısı, Türkiye de Kuveyt'in Avrupa ve Asya'ya açılan kapısı' demişti. Kuveyt ile yatırımda anlaşmazlık olmadı" bilgisini verdi. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 956 milyon dolara ulaştığına dikkat çekerek, "Bu yıl 680 milyon dolar olan ticaret hacminde Türkiye 575 milyon dolar ihracat yaptı” ifadelerini kullandı.

YABANCI DÜŞMANLIĞI SAFSATASI TUTMADI

Türkiye’de 85 bin doğrudan yatırımcı, 285 milyar doları aşkın da doğrudan yatırım bulunduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, şöyle konuştu: “Doğrudan yatırım miktarının 50 milyar doları İslam ülkelerine ait. Bu yılı 55-56 milyar dolar turizm geliriyle kapatacağız. Bu gelirin yaklaşık 3 milyon doları Arap ülkelerinden sağlanacak. Geçtiğimiz yaz Türkiye’de ve sosyal medyada pompalanmaya çalışılan yabancı düşmanlığı tutmadı. Sosyal medya trollerinin zehirleme çabaları var. Kimse bu oyuna gelmemeli. Kuveyt halkı Türkiye’yi çok seviyor. Kuveytli yetkililer başta savunma sanayiinde yeni iş birliklerine istekli olduklarını dile getirdi.”

Türkiye'nin Kuveyt ile 18 tane SİHA alım sözleşmesi imzaladığına da değinen Bolat, şunları kaydetti: “427 Kuveytli şirketin ülkemizde 2 milyar dolara yakın faaliyetleri söz konusu. Türk firmaları ise Kuveyt'te 9 milyar dolarlık 50 proje gerçekleştirdi. Türk müteahhit şirketleri şu an dünyada ikinci sırada. Kuveyt Havalimanıı’nı da bir Türk şirketi yapıyor. İki ülke arasında ticareti; fuarlarla, alım heyetleriyle ve ticaret programlarıyla hızlı bir şekilde artıracağız." Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gazze'de sivil insanları hedef alan ve katliam yapan İsrail'i kınadı.

Mustafa Gültepe

Kazan-kazan ilkesiyle ortaklığı geliştireceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe farklı sektörlerden 37 firmayla Kuveyt’e ziyarette bulunduklarını belirtti. Gültepe, “Kazan-kazan ilkesiyle yeni iş birliklerinin temellerini atacağız. Kuveyt’e yaklaşık 4 bin firmamız ihracat yapıyor. En yüksek ihracat yaptığımız sektörler; hazır giyim, su ürünleri ile hayvansal mamuller ve kimyevi maddeler şeklinde sıralanıyor” diye konuştu.







