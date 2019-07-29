İşsize 2030 TL

Belli bir süre çalıştıktan sonra işten ayrılan ve belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlar işsizlik ödeneği alıyorlar.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

– Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

– Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

– Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

2019 YILI İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik maaşı hakkında merak edilen sorulardan biri de elde edilecek işsizlik maaşının aylık kaç TL olduğudur.

Asgari ücrete yapılan yüzde 26,05’lik zamla birlikte işsizlik maaşı ödemeleri de artmış oldu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olan işsizlik maaşı, en düşük 1.015 lira, en yüksek 2.030 lira oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Sigortalı işsizin yapmış olduğu işsizlik ödeneği başvurusu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. Sigortalı işsiz, işsizlik maaşını, nüfus kâğıdı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak her ayın 5’inde alabilir.

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İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşında bir hizmet akdine dayalı olarak çalışan sigortalılar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan isteğe bağlı prim ödeyenler sandıklara tabi sigortalılar ve ülkemizde çalışma vizesi ile çalışan yabancı işçiler işsizlik sigortası kapsamındadır.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Sigortalı bir işte çalışırken istek ve kusuru olmaksızın işsiz kalan sigortalının son üç yıl içinde 600 gün işsizlik sigorta primin olması ve işten ayrılmadan önce en az 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması koşuluyla hizmet akdinin feshinden sonra İŞKUR'a şahsen ya da www.iskur.gov.tr veya https://www.turkiye.gov.tr/iss... üzerinden başvurulmaları gerekmektedir.