İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili hareketliliği

Uçuşlarını bugünden itibaren planlayan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Yarın başlayacak 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uçuşlarını bugünden itibaren planlayan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda zaman zaman yoğunluğa neden oldu. Özellikle erken saatlerden itibaren havalimanına gelenler, güvenlik noktalarından geçerek bilet ve bagaj işlemlerini sorunsuz bir şekilde yaptırdı.

TATİLCİLERİN GİDİŞLERİ BAŞLADI

Amsterdam'a tatile giden Can Duva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada güzel bir bayram tatil gerçekleştirmek istediğini söyledi. Duva, "Bir ay önce tatilimi planladım. 4 günlük bir tatile gidiyorum. Dönüşte sıkı bir çalışma programım olacak. İnşallah güzel bir bayram tatili geçiririm" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Almanya'nın Düsseldorf şehrine bir haftalık bayram tatiline giden Mehmet Ataş ise "Bayram tatili planımızı yaklaşık bir ay önce planladık. Bilet fiyatları da gayet normaldi. Havalimanı da gayet muhteşem ve herhangi bir zorluk yaşamadık. Bize çok yardımcı oldular. Bayramlarda trafik kazalarında çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Dileriz ki bütün sürücüler dikkatli olur ve tatillerini aileleriyle mutlu bir şekilde yaparlar" diye konuştu.

THY BUGÜN VE YARIN 200 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIYACAK

THY'nin bugün İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak 482 uçağında yüzde 85.2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcu taşıyacağı öğrenildi. Ayrıca tatilin ilk günü olan yarın, THY'nin İstanbul kalkışlı uçaklarında doluluk oranlarının şu an itibariyle yüzde 85,4 olduğu ve 495 uçağın da hareket edeceği belirtildi. Ayrıca THY'nin bu iki günde taşıyacağı yolcu sayısı ise 200 binin üzerinde olacak.

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Anadolujet başta olmak üzere bazı hava yolu şirketleri de bayram süresince ek seferler düzenleyecek.

EKONOMİ Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı