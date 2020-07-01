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Ekonomi İstanbul için girişim sermayesine fon desteği yolda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul için girişim sermayesine fon desteği yolda

Kurulduğu günden bugüne kadar sağladığı destek tutarı 700 milyon lirayı bulan İSTKA, İstanbul’un girişimcilik merkezi olması için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Yeni destek araçları geliştirilmesi için düğmeye basan kurum, kent için girişim sermayesi fonları kurmaya hazırlanıyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) kurulduğu günden bugüne kadar 809 projeye sağladığı destek tutarı 700 milyon liraya ulaştı. Katma değerli sektörlere odaklanarak, her alanda küresel markalar oluşturmayı hedefleyen kurumun çiçeği burnunda Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ile alanı değerlendirerek, üzerinde çalıştıkları projelere ilişkin konuştuk. Tüzgen, Covid-19 salgının tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi ve İstanbul'u da etkilediğini anlatarak söze başladı. Bu süreçte İSTKA olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hizmetlerin kesintisiz sürmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını aktaran Tüzgen, “Süreçlerimizin büyük bir kısmı halihazırda çevrimiçi sistemler üzerinden yürütüldüğü için uzaktan çalışma düzenine hızlıca adapte olduk. Salgının etkisinin zayıflamaya başlaması ile yeniden ofis düzenimize geri döndük” ifadelerini kullandı. Tüzgen, Covid salgınında acil müdahale gerektiren alanların desteklenmesini önceliklendirdiklerini bildirdi.

İsmail Erkam Tüzgen

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE KATKI

Alınan tedbir ve düzenleme ile vatandaşların göstereceği hassasiyetle birlikte 2021 yılında salgının artık yayılma hızının durmasını temenni ettiklerini belirten Tüzgen, şunları söyledi: “İstanbul girişimcilik ekosistemin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 2021 yılındaki en önemli önceliklerimizden biri olacak. İstanbul’un uluslararası bir girişimcilik merkezi olması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Destekleyeceğimiz projeler ile işbirliğini ve uzmanlaşmayı esas alarak, girişimlerin finansmana erişimini, hızlı büyüme ve küreselleşmesini amaçlayan sürdürülebilir destek mekanizmalarının hayata geçirilmesini hedefliyoruz.”

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MİLLİ TEKNOLOJİYE DESTEK

  • Yeni destek araçları geliştirmek üzere çalışmalara devam edeceklerine işaret eden Tüzgen, “Finansmana erişim sıkıntısı çeken teknoloji tabanlı, yenilikçi ve yaratıcı girişimlere, girişim sermayesi fonları aracılığıyla ulaşabilmesi için gerekli mevzuat altyapısının oluşturulmasına yönelik bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Milli teknoloji hamlesiyle 2021 yılında tüm desteklere ek olarak girişim sermayesi fonları aracılığıyla ekosistemin ihtiyacı olan finansman desteğini sağlamayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı. “Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yenilikçilik merkezleri kurmak istediklerini söyleyen Tüzgen, söz konusu alanların başta KOBİ’ler olmak üzere tüm işletmelerde dijital dönüşüm süreçlerini destekleyeceğini ifade etti. Tüzgen, bu merkezlerle akıllı şehirleşme, teknoloji geliştirme, uygulama, deneyimleme gibi çalışmalar yürütecek arayüzlerin kurulmasının, yenilikçilik alanında İstanbul’a kazandırmak istedikleri çalışmaların başında geldiğini vurguladı.

COVİD İLE MÜCADELEYE 800’ÜN ÜZERİNDE PROJE BAŞVURUSU

Ajanslarının son birkaç dönemdir istikrarlı biçimde üç temaya odaklandığına işaret eden Tüzgen, bunları şu şekilde sıraladı: “Girişimcilik, yenilik ve yaratıcı Endüstriler.” Paydaşlarla birlikte Sonuç Odaklı Programları (SOP) yürütüklerine dikkati çeken Tüzgen, şunları kaydetti: “Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programımız’ın başvuruları bir ay boyunca sürdü. Hem işletmelere hem kar amacı gütmeyen kuruluşlara açık olan bu programımız yoğun ilgi gördü ve 800’ün üzerinde proje başvurusu aldık. Değerlendirme süreci sonunda solunum cihazlarının yerli üretimde kullanılan pnömatik devre elemanlarının üretiminden, korona kuşağı olarak anılacak genç nesli, pandemi sonrası süreçlere hazırlayacak eğitim ve mentörlük desteklerinin verilmesine; salgının etkilerinin azaltılabilmesi için yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine kadar geniş bir yelpazede 20 projenin desteklenmesine karar verildi.”

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BİLGİ ODAKLI ÜRETİM MERKEZE ALINACAK

Bu yıl yenilikçilik, girişimcilik, yaratıcı endüstriler ile sosyal kalkınma alanlarında çocuk ve gençlere ilişkin çalışmaların ön plana çıktığını anlatan Erkam Tüzgen, “Önümüzdeki dönemde şehrimizin, ekosistemin ihtiyaçları ve dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak daha kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Özellikle dijital dönüşüm teknolojileri ile ilgili kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaları ve bu alanda faaliyet gösteren teknoloji tabanlı girişimleri, Ar-Ge, ticarileştirme, bilgi odaklı üretim faaliyetlerinin artırılmasını destekleyeceğiz” diye konuştu.

PANDEMİ FIRSATA DÖNÜŞTÜ

  • Erkam Tüzgen, salgın sürecinin İstanbul’daki tüm paydaşların faaliyetlerini etkilediğini ancak bununla birlikte bazı fırsatları da yarattığını söyledi. “COVID-19 Programımız’a yoğun ilgi paydaşlarımızın bu dönemde proje geliştirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini gösterdi” diyen Erkam Tüzgen, “Bu nedenle taleplerde bir azalma olduğunu söyleyemeyiz hatta tam tersi paydaşlarımız COVID-19 ile mücadelede oldukça yaratıcı çözümler geliştirdi” dedi.

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