​İstanbul küresel ekosistemde yükseliyor: Yükselen ilk 15 ekosistem arasındayız

Küresel girişimcilik araştırmaları yapan Startup Genome ve Küresel Girişimcilik Ağı tarafından hazırlanan “2021 Küresel Startup Ekosistemleri Raporu” (GSER) Londra teknoloji haftasında kamuoyuna açıklandı. Dünyanın önde gelen 140 girişimcilik ekosisteminin mercek altına alındığı raporda, bölgesel değerlendirmelere dayalı sınıflandırmalar ile alanında uzman kanaat önderlerinin görüşlerine yer verildi.

4 MİLYAR DOLARLIK DEĞER OLUŞTURDU

Startup Genome’a Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile birlikte İstanbul adına üye olan İstanbul Kalkınma Ajansı da rapora verileri ve uzman görüşleriyle katkıda bulundu. GSER 2021 Raporu’na göre İstanbul, “Küresel Yükselen Ekosistemler” arasında 15’inci sırada yer aldı. İstanbul, son 2.5 yıl içerisinde 181 milyon doları erken aşama fonlama olmak üzere toplam 4 milyar dolar ekosistem değeri yarattı. İstanbul’da; oyun, yapay zeka, büyük veri ve veri analitiği sektörleri; yetenek, destek kaynakları ve startup etkinlikleri açısından öne çıktı.

İSTANBUL’U ÖNE ÇIKARAN ÜÇ AVANTAJ

Teknoloji tabanlı girişimcilerde maliyet etkin yetenekli personel çalıştırabilme kapasitesini ölçen “yetenek istihdamı” klasmanında İstanbul, ilk 10 Avrupa Ekosistemi içerisinde yer aldı. Global bağlantılar, teknoloji tabanlı yetenek havuzu ve vergi avantajları startupların İstanbul’u tercih etme eğilimlerinin temel belirleyicileri olarak gösterildi. İstanbul, ekosistemdeki çıkışlar ve fonlama miktarına bağlı olarak oluşan toplam startup değerleri büyüklüğünü ölçen “performans” klasmanında ise ilk 20 Avrupa Ekosistemi içerisinde yer aldı.

REKLAM

FİNANSMANA ERİŞİM’DE İLK 20’DEYİZ

Finansmana erişimi klasmanında ilk 20 Küresel Yükselen Ekosistem içerisinde yer alan İstanbul, yetenek&deneyim klasmanında da ilk 20 Küresel Yükselen Ekosistem’den biri oldu. Araştırma ve patent temelli inovasyonu ölçen “bilgi” klasmanında ise İstanbul ilk 30 Avrupa Ekosistemi içerisinde yer aldı. 2021 GSER, istihdamın ve ekonomik büyümenin itici gücü olan yerel startupları ve gelişen startup ekosistemlerini desteklemek noktasında kamu ve özel sektör liderleri için önemli öngörü ve yönlendirmeler içeriyor.

TÜRKİYE’NİN BAŞARI HİKAYELERİ

3 KİŞİYLE BAŞLADI 350 ÇALIŞANA ULAŞTI

Türkiye genelinde çeşitli ekosistemler altında kümelenen start-uplar önemli başarılara imza atıyor. İTÜ ARI Teknokent çatısı altında bulunan ve ödeme sistemleri alanında çalışan Paycore, 3 kişiyle kurulurken şu anda 350’den fazla çalışanı bulunuyor. 35 ülkede projeler üreten Paycore, 2011 yılından bu yana, “Deloitte Technology Fast 50 Turkey, En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi” ödülünü alıyor.

Bankacılık sektörüne hizmet veren VeriPark, bankacılık hizmetleri, şube otomasyonu, sadakat yönetimi uygulamaları, mobil bankacılık, müşteri ilişkileri yönetimi ve sahada kredi satış çözümleri ile şirketlerin yeni nesil teknolojilerle dönüştürmelerini sağlıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl 30’dan fazla ülkeye toplamda 5.5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi girişimlerinden Kobaküs ise kullanıcılarının tüm banka hesaplarını bir tek platform üzerinde, aynı anda ve yüksek güvenlikle yönetmesini sağlıyor. 27 bankaya entegre olan Kobaküs’ün 3 bin 500’den fazla kullanıcısı ve 32.1 milyon aylık işlem sayısı bulunuyor.

REKLAM