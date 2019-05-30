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Ekonomi İstanbul uçuşlarına başladı Hedef 1 milyon Çinli
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

China Southern Havayoları İstanbul'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İstanbul uçuşlarına başladı: Hedef 1 milyon Çinli

1 milyon Çinli turist hedefi doğrultusunda hava yolu şirketleri de bir bir harekete geçmeye başladı. İstanbul’a 30 Nisan’da seferlere başlayan Sichuan Havayolları'nın ardından Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden China Southern Havayoları da İstanbul'a ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Çin’den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiye’ye sefer düzenleyecek.

Haber Merkezi DHA
China Southern Havayoları
China Southern Havayoları

Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan China Southern Havayoları, Pekin'den sonra Wuhan kentinden de İstanbul uçuşlarına başladı.

Wuhan'dan Türkiye saati ile 10:54'de havalanan CZ8341 sefer sayılı China Southern Havayoları'na ait Boeing 787-9 Dreamliner uçağı saat 20.10'a İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

  • Yolcular havalimanında çiçeklerle karşılandı. Bu seferle birlikte Çin'den İstanbul Havalimanı'na 6 noktadan uçuşlar düzenlenmeye başladı.

Çinliler İstanbul yoluna düştü
EKONOMİ
Çinliler İstanbul yoluna düştü

Çin’den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiye’ye sefer düzenleyecek.

Yolcular çiçeklerle karşılandı.

HAFTADA 3 GÜN UÇACAK

Çengdu'dan Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlarken, Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor.

China Southern Havayoları'na ait Boeing 787-9 Dreamliner uçağı.
THY ise Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçarken 8 noktaya daha uçmak için çalışmalar yapıyor.

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