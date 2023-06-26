İstanbul ve Antalya'da yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Haziran'da Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek yolcu sayısı olan 195 bin 867'ye ulaşıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu "24 Haziran Cumartesi günü İst anbul Havalimanı'nda 245 bin 984 ile bu yılın en yüksek yolcu sayısını gördük. Yakında yeni rekorlar bekliyoruz." dedi.