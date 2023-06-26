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Ekonomi

İstanbul ve Antalya'da yolcu rekoru

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Tatilin 9 güne çıkmasının ardından vatandaşlar soluğu tatil bölgelerinde almak için yollara koyuldu. 23 ve 24 Haziran'da bazı köprü ve otoyollarda araç, havalimanlarında ise yolcu rekoru kırıldı.

10:58 . 26/06/2023 Pazartesi
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Köprü ve otoyollarda araç, havalimanlarında yolcu rekoru kırıldı.

Köprü ve otoyollarda araç, havalimanlarında yolcu rekoru kırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Haziran'da Antalya Havalimanı'nda bu yılın en yüksek yolcu sayısı olan 195 bin 867'ye ulaşıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu "24 Haziran Cumartesi günü İst anbul Havalimanı'nda 245 bin 984 ile bu yılın en yüksek yolcu sayısını gördük. Yakında yeni rekorlar bekliyoruz." dedi.

Bir günde 111 bin 770 araç sayısına ulaştı

Bakan Osmangazi Köprüsü geçişlerinde de rekor kırılığını belirtilerek, "Geçen yılki Kurban Bayramı'nda bir günlük araç geçiş sayısı 80 bin 624 iken 24 Haziran'da sadece bir günde 111 bin 770 araç sayısına ulaştı." bilgisini verdi. 24 Haziran'da 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 22 bin 267, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de 23 Haziran'da 182 bin 723 araç geçtiğini belirtti.





#Abdulkadir Uraloğlu
#Osmangazi Köprüsü
#Kurban Bayramı
32 dakika önce
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Antalya Kurban Bayramı Namazı Vakti - 28 Haziran 2023