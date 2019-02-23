Ekonomi İstanbula mobilya OSBsi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’a mobilya OSB’si

Yaklaşık 180 ülkeye 3 milyar doları aşkın ihracat yapan mobilya sektörü, 450 milyar dolarlık küresel pazardan daha fazla pay almak için harekete geçti. MÜSİAD Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, İstanbul’da yeni nesil bir mobilya OSB’si kurmak için çalıştıklarını belirterek, “Mobilya imalatçılarını İstanbul’da çok büyük bir alana toplayıp, tek noktadan kontrol etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Davut Altunbaş
Davut Altunbaş

Türkiye ekonomisinin en önemli çarklarından birini mobilya sektörü oluşturuyor. Alan hem sağladığı istihdam oranı hem de yapılan katma değerli üretimle en büyük gelir kalemlerinin başında geliyor. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Davut Altunbaş, konuyla ilgili son gelişmeleri Yeni Şafak’a değerlendirdi. Türkiye mobilya endüstrisinin üretim alanı olarak farklı coğrafi bölgelere dağıldığını anlatan Altunbaş, istihdamın ve işletme sayısının en yoğun olduğu şehirleri; İstanbul, Bursa, Kayseri ve Ankara olarak sıraladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yeni Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve yatırımlara bakıldığında İstanbul’da mobilya sektörünün ilk sıralarda yer aldığına işaret eden Altunbaş, “O nedenle İstanbul’da mobilya sanayi endüstrisi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun çalışmalarına başladık. Yerlerimizi tespit ediyoruz. Mobilya imalatçılarını İstanbul’da çok büyük bir alana toplayıp tek noktadan kontrol edebilmeyi hedefliyoruz. Hammaddesinin yanında olduğu, liman destinasyonları, ana yollara hâkim bir alanda olacak şekilde bir çalışma planlıyoruz” dedi.

Davut Altunbaş’a sorduğumuz soru ve aldığımız yanıtlar şu şekilde:

Firmalar krize ayak uydurdu

* 2018 sektör için nasıl bir yıl oldu?

2018 yılı bütün sektörler bazında zor bir yıl oldu. Ağustos ayında yaşanan ekonomik atakla beraber döviz kurlarında yaşanan oynaklık, maliyet planlamalarımızı inanılmaz derecede zora soktu. Döviz endeksli hammadde girdi fiyatlarımız çok arttı. Ama firmalarımız buna da ayak uydurmayı başardı. Ama yılın son iki aylık zaman diliminde yapılan KDV indirimi sektöre gerçekten can suyu oldu. Daralan sektörü kendi içerisinde yükseltti.

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SON 15 YILDA REKABETÇİ POZİSYONA GELDİK

  • Özellikle son 10-15 yıl içerisinde sektörde ciddi bir ivmelenme meydana geldi. 2016-2018 yıllarına baktığımız zaman aşağı yukarı ortalama 500-600 milyon dolar civarında bir ihracat fazlası vererek gidiyoruz. İthalat-ihracat dengesinde ise 6 kat fazla veren bir sektörüz. Bu 10 yıllık performans içerisinde firmalarımızı irdelediğimiz zaman güzel işler yaptık. Dünyada rekabetçi bir pozisyon aldık.

179 ÜLKEYE İHRACAT

* Türkiye toplam kaç ülkeye ihracat yapıyor?

Türkiye, şu anki pozisyonu itibarıyla aşağı yukarı 1.5’lik bir pazar dilimine hâkim. Türkiye’nin esasında mobilya kültürü kendisinde ve çevre ülkelerde ağırlıklı. Biz çok fazla deniz aşırı ağırlıklı ihracat yapamıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz inşallah onlar olacak. TİM rakamlarına göre Türkiye 2018 yılında 179 ülkeye ihracat yapmış. Geçen yıl 3 milyar 134 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.

SEKTÖR GÖZÜNÜ ABD’YE DİKTİ

* 2019 yılı için hedeflenen pazarlar hangileri?

Esasında hükümetimiz bu konuda çok ciddi bir atılım yaptı. Biz de MÜSİAD olarak 2019 yılını Afrika yılı ilan ettik. Afrika’ya çok ciddi anlamda sefer ve çıkarmalarımız var. Gözümüzü dünyanın en büyük ihracatçısı olan ABD’ye diktik. Bundan on yıl önce bir elin parmakları kadar sayıda firmamız ABD’deki fuarlara katılırken, şu anda ciddi sayıda buralardaki fuarlara katılan firmalarımız var. Hindistan dikkatimizi çeken pazarlardan bir diğeri.

AVRUPA’DAKİ BÜYÜK İMALATÇILAR GÜÇ KAYBETTİ

AB pazarı çok dinamik bir pazar. Bölgede bulunan büyük imalatçıların bir çoğu yaklaşık 10 yıl içerisinde gücünü kaybetmeye başladı. Şimdi biz onlardan pazar almaya başladık. İhracatımız şu anda aşağı yukarı kg başı 3 dolar. Biz bunu 7-8 dolarlara kadar çıkartabiliriz.

MARKA ÜRETEMEMEK DEZAVANTAJIMIZ

Dezavantajımız ise marka üretemememiz. Bu işin merkezinde İtalyanlar var. Onlarla çalışmalar yaparak, şirket satın almalara gidiyoruz. Bu şekilde ticari işbirlikleri ve imalat yaparak sektörü büyütmek istiyoruz. Alan şu anda 3.2 milyar dolar ihracat hacmi olan bir sektör. Beş yıl içerisinde rahatlıkla 10 milyar dolara yükselecektir.

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Meslek liseleri sanayiyle buluşuyor

  • Üzerinde çalıştığınız projeler var mı?
  • Altı ay önce sektörün kanaat önderleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda yetişmiş insan gücünün iş dünyası için sektörel bir handikap olduğunu gördük. Bu konuyla ilgili MÜSİAD’da bir komisyon kurduk. Amacımız bunlara temas edip dokunarak, sanayici okul-işbirliklerinin yan yana getirilmesi... Sektör kurulu olarak kendimizce bir yol haritası belirleyerek, Kartal Atalar Endüstri Meslek Lisesi’yle işbirliği gerçekleştirdik. Okulumuzda 186 öğrencimiz var. Bu yıl 60 öğrencimiz mezun olacak. Bu 60 öğrencimizi sektörün ileri gelen firmalarına yerleştireceğiz.

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