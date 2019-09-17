Ekonomi İstanbulda da kaçağa göz açtırılmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul’da da kaçağa göz açtırılmayacak

Bodrum’daki çarpık yapılaşmaya kayıtsız kalmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbullu vatandaşın şikayetleri için de düğmeye bastı. Müfettiş sayıları arttırıldı. Konu ile ilgili özel ekipler ilçe ilçe projeleri ve inşaatları incelemeye başladı. Projelerdeki kaçak tespitlerinin ardından tebligatlar firmalara gönderilecek.

Mine Açar Yeni Şafak
İstanbul: Arşiv
İstanbul: Arşiv

Kaçak yapılarla mücadeleyi odağına alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul için gelen çok sayıda şikayet için de harekete geçti. Bir yandan Muğla’da mühürlediği projelerin takipçisi olan bakanlık bir yandan da İstanbul’da kaçak yapılarla ilgili tespit çalışmalarını hızlandırdı. Konu ile ilgili ekiplerin sayısı da arttırıldı. Hedef ay sonuna kadar birçok projede incelemeyi tamamlamak. Kaçaklar tespit edildikten sonra da söz konusu projelere tebligatlar gönderilecek.

KİMSEYE AYRICALIK YOK

Kaçak yapılarla mücadelede tıpkı Muğla-Bodrum’da olduğu gibi İstanbul’da da hiçbir projeye ayrıcalık tanınmayacak. Hangi projede ne tür kaçak tespit edildiyse bunun üzerine kararlılıkla gidilecek. Nitekim Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıkladığı 5 yıllık kentsel dönüşümde yeni eylem planı toplantısında bunun net sinyalini verdi. Bakan Murat Kurum, “Kaçak yapılarla mücadelede kararlıyız. Ayder’de de kararlıydık, Uzunöl’de de Bodrum’da da. Herkesin vicdanını sızlatan ne varsa üzerine gideceğiz” dedi.

İSTANBUL BOĞAZI ŞİKAYETTE LİSTE BAŞI

Edindiğimiz bilgilere göre bakanlığa gelen şikayetlerde en çok İstanbul Boğazı etrafındaki yapılar öne çıkıyor. Deniz kenarlarındaki yapılaşmalar da ağırlık kazanıyor. Ancak bakanlık İstanbul’un ilçelerini mercek altına aldı. Konu ile ilgili özel ekipler tüm ilçelerde projeleri ve inşaatları tek tek incelemeye tabi tuttu. Bodrum’daki tespitlerde müteahhitlerin en çok başvurduğu kaçak yöntemi kot oyunları olarak karşımıza çıkıyor.

KOTLARLA OYNUYORLAR

Müteahhitler, arazide hafriyat yaparak kotları değiştirmek suretiyle imar planındaki kodlandırma hükümlerine aykırı yapı ruhsatı düzenleyip fazladan kat kazanmış. Bodrum katların açığa çıkarılmak suretiyle iskâna konu edilmesi, mimari projelerdeki teknik ve emsal dışı hacimlerin inşaat aşamasında değiştirilerek bağımsız bölümlere katılması ve günübirlik tesis ruhsatı alınmasına rağmen, fiiliyatta bu tesislerin konut amaçlı kullanımlara dönüştürülüp, yapı kayıt belgesi alınmak suretiyle konut amaçlı cins değişikliğine gidilmesi de sıkça başvurulan yöntemler arasında bulunuyor. İstanbul’da da bu ve buna benzer durumların ön plana çıkacağı tahmin ediliyor.

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BODRUM’DA YIKIMA AY SONU BAŞLANIYOR

  • Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça’da 20 Ağustos 2019 tarihinde başlatılan denetimlerde bakanlık bugüne kadar Bodrum’da toplam 2 bin 80 konut ve villa yapısı ile 6 otel ünitesine yönelik denetimlerini tamamlamak üzere. Edindiğimiz bilgilere göre bu süreçte karada 21, denizel alanda ise 20 adet kıyı yapısına yönelik tutanak işlemi yapıldı. İncelemelerde 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı uydu görüntülerinden tespit edilen 98 adet yapıya ait yapı kayıt belgesi iptal edilmiş olup 91 yapı için alınmış yapı kayıt belgeleri ise halen inceleniyor. Bakanlığın yıkım için verdiği süre de ay sonunda doluyor. Yıkım kararı çıkıp da yıkılamayan kaçaklar bakanlık eliyle ay sonunda yıkılacak.

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