İstanbul'da halde bu sezon 13 bin 923 ton balık satışa sunuldu

Halde iki aylık sürede 13 bin 923 ton balık satışa sunulurken, balıkçıların ağlarına en çok hamsi geldi. Halde eylülde bin 560 ton, ekimde de 4 bin 966 ton hamsi satışa sunuldu. Böylelikle iki ayda hale toplam 6 bin 526 ton hamsi ulaşmış oldu.