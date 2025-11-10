Yeni Şafak
İstanbul'da halde bu sezon 13 bin 923 ton balık satışa sunuldu

16:0910/11/2025, Pazartesi
Halde iki aylık sürede 13 bin 923 ton balık satışa sunulurken, balıkçıların ağlarına en çok hamsi geldi.

Denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Balık Hali'nde satışa sunulan 13 bin 923 ton balığın 6 bin 526'sını hamsi oluşturdu. Gürpınar Balık Hali’nde satışa sunulan balıkların 6 bin 526 tonunu hamsi oluştururken, bunu 1473 tonla istavrit, 1070 tonla mezgit, 911 tonla sardalya, 540 tonla çipura, 443 tonla levrek, 354 tonla somon, 317 tonla tekir ve 290 tonla korolit izledi.

Kentte, denizlerdeki av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle balıkçıların mesaisi de yeniden başladı. "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıların yüzü bu sene hamsiyle gülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN), açıkladığı Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilere göre, eylül ve ekimde, halde 98 farklı ürün satışı gerçekleşti.

Halde iki aylık sürede 13 bin 923 ton balık satışa sunulurken, balıkçıların ağlarına en çok hamsi geldi. Halde eylülde bin 560 ton, ekimde de 4 bin 966 ton hamsi satışa sunuldu. Böylelikle iki ayda hale toplam 6 bin 526 ton hamsi ulaşmış oldu.
Hamsiyi bin 473 tonla istavrit, bin 70 tonla mezgit, 911 tonla sardalya, 540 tonla çipura, 443 tonla levrek, 354 tonla somon, 317 tonla tekir, 290 tonla korolit izledi.
Balık olarak en çok tüketilen hamsi, kilogramı ortalama 64,94, istavrit 116,47, mezgit 88,36, sardalya 57,50, çipura 268,39, levrek 351,82, somon 190,62, tekir 168,37, kolorit 60,18 liradan alıcı buldu.

En pahalı balık sinarit oldu

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde en yüksek fiyatlı satılan balık ise sinarit oldu.

Ekim ayında kilogramı 1500 liraya satılan sinariti, 1200 lirayla lahoz, 1193 lirayla dülger, 1089 lirayla pisi, 1068 lirayla lipsoz, 1013 lirayla lüfer, 996 lirayla deniz levreği, 921 lirayla kofana, 806 lirayla kalkan, 795 lirayla jumbo karides takip etti.

