Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karadeniz'deki etkili rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi

Karadeniz'deki etkili rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi

12:417/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler Sinop'un doğal limanına demirledi.
Uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler Sinop'un doğal limanına demirledi.

Karadeniz'de iki gündür sert esen rüzgar nedeniyle Sinop'ta balıkçılar denize açılamadı. Uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler de rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

Bölgede doğu yönünden esen ve saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, balık avcılığını olumsuz etkiledi. Avcılık yapmak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen çok sayıda balıkçı teknesi de rüzgar nedeniyle iki gündür kent limanındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Rüzgarın sona ermesini bekleyen balıkçılar, ağların ve teknelerinin onarımını yapıyor.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler de rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.



#Karadeniz
#Rüzgar
#balıkçılar
#Sinop
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 başvuru tarihi belli oldu! LGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?