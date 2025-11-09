Balıkçının oltasına 50 kiloluk balık takıldı

Ailesiyle birlikte Sakarya Nehri kıyısına piknik yapmaya giden amatör balıkçı, nehre olta attı. Bir süre sonra oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden balıkçı, balığı kıyıya çıkarmak için mücadele etti. Kıyıya çıkarılan dev yayın balığını gören balıkçı ve ailesi ile çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.