Balıkçının oltasına 50 kiloluk balık takıldı

17:079/11/2025, Pazar
IHA
Oltaya takılan 50 kiloluk dev balık görenleri şaşırttı
Sakarya’da ailesiyle nehir kıyısında piknik yapan amatör balıkçının oltasına, yaklaşık 50 kilogram ağırlığında dev yayın balığı takıldı. Balıkçının, yakaladığı balığı 20 bin liraya sattığı öğrenildi.

Ailesiyle birlikte Sakarya Nehri kıyısına piknik yapmaya giden amatör balıkçı, nehre olta attı. Bir süre sonra oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden balıkçı, balığı kıyıya çıkarmak için mücadele etti. Kıyıya çıkarılan dev yayın balığını gören balıkçı ve ailesi ile çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

50 kilo dev yayın balığını 20 bin liraya sattı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, karaya çıkarılan balığın büyüklüğü dikkati çekti. Çevrede toplanan vatandaşların, balığın ağırlığı üzerine "Rahat bir 70 kilosu var" şeklinde yorumlar yaptığı duyuldu.

Amatör balıkçının, oltayla yakaladığı yaklaşık 50 kilogramlık dev yayın balığını 20 bin liraya sattığı öğrenildi.




#balık
#50 kilo
#olta
#Sakarya
