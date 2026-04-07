İstanbul’da kritik imza: Türkiye-Suriye JETCO süreci resmen başladı

13:377/04/2026, Salı
IHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal el-Şa'ar ve beraberindeki heyet ile İstanbul'da görüşerek JETCO 1. Dönem Protokolü'nü imzaladıklarını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Nidal el-Şa’ar ve beraberinde geniş katılımlı Suriye heyetiyle, Türkiye-Suriye JETCO 1. Dönem Toplantısı’nı, İstanbul’da gerçekleştirdi.

Görüşme neticesinde, JETCO 1. Dönem Protokolü imzalandı.

Bakan Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Nidal el-Şa’ar ve beraberinde geniş katılımlı Suriye heyetiyle, Türkiye-Suriye JETCO 1. Dönem Toplantısı’nı, İstanbul’da gerçekleştirdik.

Görüşmelerimiz neticesinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla içeren ve önümüzdeki dönemde atacağımızı adımları kapsayan bir yol haritası niteliğinde olan JETCO 1. Dönem Protokolünü imzaladık.

Komşuluk hukukumuz ve kardeşlik bağlarımızla, bölgesel kalkınma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.



