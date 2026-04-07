İstanbul’da kritik imza: Türkiye-Suriye JETCO süreci resmen başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Nidal el-Şa’ar ve beraberinde geniş katılımlı Suriye heyetiyle, Türkiye-Suriye JETCO 1. Dönem Toplantısı’nı, İstanbul’da gerçekleştirdi.

Bakan Bolat görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Nidal el-Şa’ar ve beraberinde geniş katılımlı Suriye heyetiyle, Türkiye-Suriye JETCO 1. Dönem Toplantısı’nı, İstanbul’da gerçekleştirdik.

Görüşmelerimiz neticesinde, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla içeren ve önümüzdeki dönemde atacağımızı adımları kapsayan bir yol haritası niteliğinde olan JETCO 1. Dönem Protokolünü imzaladık.