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İSTANBUL İŞ DÜNYASI

İstanbul’da mesai saatleri nasıl değişecek?

İstanbul'da 'kademeli mesai' hazırlığı: Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişebilir

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında geçilmesi planlanan kademelendirilmiş mesainin detayları belli oldu. Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, "Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor.
Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor.

Artan vaka sayılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu taşınmasının yasaklandığını duyurdu. Yasağın başlamasının ardından duraklarda boş otobüs bekleyen yolcu manzaraları Ankara'da uygulanan kademelendirilmiş mesai uygulaması İstanbul için de gündeme geldi.

"Bir kademelendirme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı"

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor.

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"Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı"


  • Kademelendirilmiş mesaiye özel sektör çalışanlarının dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, mayıs,haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" dedi.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı

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Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı: Birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının artma ihtimali var

Valilik özel sektör temsilcileriyle görüşecek


İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Ilıcalı, "Toplu ulaşımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumlu. Valilik İBB ile Perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek" diye konuştu.

"Bu hafta içerisinde tahmin ediyorum ki Valimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacak"

Prof. Dr. Ilıcalı sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Mevcut normale geldiğimiz zaman ve bugünkü haliyle pik saatlerdeki yolculukları karşılamaya kapasite yetmiyor. Bunun için talebi yönetip, düşürmemiz lazım. Bu yüzden mesai kademelendirilmesi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla beraber hayat buluyor. Bu yönden de çok mutluyum. Bu hafta içerisinde tahmin ediyorum ki Valimiz sonuçları kamuoyuyla paylaşacak. Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır."

Yine Altunizade Metrobüs Durağı yine çileden çıkartan yoğunluk: İstanbul Valiliği devreye girebilir
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Koronavirüs salgının başından bu yana, virüsün yayılımını önlemek için çok sayıda tedbir alındı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde işe gitmek için çok sayıda kişinin, aynı anda kullanmak zorunda kaldığı toplu taşıma araçları, bir dizi önlemin alındığı yerlerden biri. Altunizade'de metro ve metrobüs durağındaki vatandaşlar, kullanmaya mecbur oldukları toplu taşıma araçlarının doluluğundan şikayetçi. Kontrollü sosyal hayat ile birlikte vaka sayılarındaki artış ise, yeni düzenlemeleri de beraberinde getiriyor. İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki mesafenin korunabilmesi için, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve farklı zaman dilimlerine bölünmesi gündemde.
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Mustafa Işıldak isimli bir yolcu, Metrodan indim, metrobüse bineceğim. Yoğunluk var, sosyal mesafe falan yok. Mesela fabrikalar vardiyalı çalışsa iyi olur. Gece, gündüz vardiyası gibi düzenlenirse iyi olabilir. Toplu taşımalar rahatlar dedi.
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Bir başka yolcu Tarık Altuner, İstanbul'da toplu taşıma çok önemli. İstanbul'da 20 milyon nüfusun yaşadığını düşünecek olursak ve bu 20 milyonun en az yüzde 5'inin sabah ve akşam saatlerinde, yoğun olduğu saatlerde toplu ulaşımı özellikle metrobüsü kullandığını düşünecek olursak, ne kadar insan olacağı takdirinizdir. Belediye otobüslerinde ayakta olan yolcu oranının oturanların 3'te 1 i şekilde olduğu takdirde de, toplu taşımanın gerçekleşebileceğine inanmıyorum. Burada belediyeyi de suçlamıyorum. Bu düzenlemenin değişmesi lazım. Mesai saatlerinde düzenleme olabilir, evden çalışabilenlerin evlerinden işlerini yönetmesi olabilir ifadelerini kullandı.
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Toplu ulaşımı yoğun olduğu saatlerde kullanmamak adına çalıştığı firmanın saat düzenlemesi yaptığını dile getiren Nigar Arslan, Çok yoğun, sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulmuyor ama bizim de elimizden gelen bir şey yok. İşimize geç kalmamak için kullanmak, binmek zorundayız. Mesela bir sonrakini bekleyemiyoruz çünkü o da zaten kalabalık geliyor. Başka yapabileceğimiz bir şey yok, bu nasıl çözülür bilmiyorum ama biz firma olarak geç başlayalım, erken bitirelim şeklinde düzenleme yaptık. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz, başka türlü olmuyor, kalabalığı görüyorsunuz şeklinde konuştu.
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Yine Altunizade Metrobüs Durağı yine çileden çıkartan yoğunluk: İstanbul Valiliği devreye girebilir
Yeni normalleşme ile birlikte kontrollü sosyal hayata rağmen yaşanan olumsuzluklar nedeniyle koronavirüs vaka sayılarındaki artış, yeni düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymanın zorlaştığı toplu taşıma araçlarındaki yoğunluktan şikayetçi. Özellikle metrobüslerde yaşanan yoğunluk vatandaşları çileden çıkartmış durumda. Bir türlü çözülemeyen duraklardan bir tanesi olan Altunizade metrobüs durağını kullananlar ek sefer istiyor. Yığılmaların önüne geçilmeyince İstanbul Valilği yeni bir karar aşamasına geldi. Otobüs, metro, metrobüs gibi araçlarda aynı anda yaşanabilecek yığılmanın önüne geçmek için mesai saatlerinde düzenleme yapılması gündemde.
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