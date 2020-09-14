İstanbul'da 'kademeli mesai' hazırlığı: Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişebilir

Toplu ulaşımı yoğun olduğu saatlerde kullanmamak adına çalıştığı firmanın saat düzenlemesi yaptığını dile getiren Nigar Arslan, Çok yoğun, sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyulmuyor ama bizim de elimizden gelen bir şey yok. İşimize geç kalmamak için kullanmak, binmek zorundayız. Mesela bir sonrakini bekleyemiyoruz çünkü o da zaten kalabalık geliyor. Başka yapabileceğimiz bir şey yok, bu nasıl çözülür bilmiyorum ama biz firma olarak geç başlayalım, erken bitirelim şeklinde düzenleme yaptık. Kendimiz çözmeye çalışıyoruz, başka türlü olmuyor, kalabalığı görüyorsunuz şeklinde konuştu.