İstanbullu dönüşüme koştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme karşı Türkiye çapında başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin İstanbul verilerini paylaştı. Bakan Kurum, ilk 3 günde yapılan 39 ilçedeki sayıları tek tek tablo şeklinde yer verdiği açıklamayla kamuoyuna sundu.

39 İLÇENİN İŞLEM VERİLERİ PAYLAŞILDI

Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, İstanbul’daki 39 ilçenin “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına yaptığı başvuru rakamlarında ilk 3 günlük verileri ilk kez açıkladı. Başvuruları 26 Nisan’da başlayan, riskli alanlarda yer alan veya kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan Yarısı Bizden kampanyasına İstanbulluların yaptığı başvuru rakamının 3 günde 1 milyonu aştığını duyurdu.

BAHÇELİEVLER İLK SIRADA YER ALDI

Bakan Murat Kurum, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, “İstanbullular, Yarısı Bizden kampanyamızı tuttu. 3 günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın hayatını etkileyecek sayıda başvuru aldık. 360 bin 38 konut için 27 bin 303 başvuru yapıldı. Konutları inceliyor, süreçleri başlatıyoruz. İstanbul’umuzda riskli yapı bırakmayacağız” diye konuştu.

Kampanyaya en çok başvuru, Bahçelievler ilçesinden geldi. Bahçelievler sakinleri 7 bin 459 başvuru yaparken ilçeyi, 4 bin 786 ile Avcılar ve 4 bin 618 ile Güngören ilçeleri izledi. 26 Nisan’da e-Devlet üzerinde başlayan “Yarısı Bizden” kampanyası başvuruları 29 Mayıs’a kadar devam edecek ve kampanyayla ilgili merak edilen bilgilere “http://yarisibizden.gov.tr” adresinden ulaşılabilecek.

ULUSAL RİSK KALKANI YARINLARIN GÜVENCESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’yi afetlere karşı dirençli hale getirmek hedefiyle hayata geçirilen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli İstanbul Çalıştayı’nın düzenlendiğini anlatan bir video da yayımladı. Bakan Kurum paylaşımında, “Ulusal Risk Kalkanı Modelimiz İstanbul çalıştayıyla yeni bir aşamaya geçti. Bu çalışmalar afetlere karşı dirençli Türkiye için rehber niteliğinde olacak. Ülkemizi, bilim insanlarımızla tecrübelerimiz ve en güncel teknolojik imkanların ışığında tüm afet risklerine karşı yarınların en güvenli coğrafyası haline getirmeye kararlıyız” ifadelerine yer verdi.







