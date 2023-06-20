İstanbul’un Marina içinde yer alan ilk ve tek Residence projesi

17 katlı tek blokta büyüklükleri 128 ila 1260 metrekare arasında değişen alanlara sahip sadece 72 dairenin yer aldığı Ataköy Marinada Residence’da teslimler, yılın son çeyreğinde başlayacak.





Modern tasarımı, geniş açık alanları, meydanları, peyzaj düzenlemesi ve bütünleştiği mega yat marina ile denize açılan bir hayat sunan Ataköy Marinada Residence, denize sıfır konumu sayesinde panoramik deniz manzarası eşliğinde enerji dolu ve yüksek nitelikli bir şehir yaşamı vadediyor.





Türkiye’nin en prestijli marinalarından Ataköy Marina’da toplam 10.500 metrekare arazi üzerine tek blokta 17 katlı inşa edilen Ataköy Marinada Residence, 128 ile 1260 metrekare arasında değişen alanlara sahip 72 daireden oluşuyor. Uluslararası başarılarıyla tanınmış Tabanlıoğlu Mimarlık ofisinin tasarladığı yapıda 1+1’den penthouse formata kadar farklı ev seçenekleri sunuyor.





Villa konforunu rezidans konseptine taşıyan projede 1+1’ler 128 metrekareden, 2+1'ler de 230 metrekareden başlarken büyüklüğü 450 metrekareye varan 3+1’ler yer alıyor. Mimari estetiği ve görsel çekiciliği ile kent yaşamına çevresel ve doğal değerler katacak Ataköy Marinada Residence projesi, 2023’ün son çeyreğinde teslim edilecek.





İstanbul’un simgelerinden biri olacak





Ataköy’ün geçmişten günümüze taşıdığı karakteristik kıyı ve kent kimliğine çağdaş değerler ekleyen Ataköy Marinada Residence, var olanı korumanın ötesinde zenginleştiren kentsel programlar içeriyor. Şehrin denize açılan bir kapısı olarak kıyı ile karayı bir araya getirmenin yanı sıra turizm, alışveriş, rekreasyon, kültür ve otel işlevlerini içeren Ataköy Marinada Residence, hem denizden hem karadan bakıldığında İstanbul’un simgelerinden biri olacak.





Çok katmanlı bir kentsel tasarım yaklaşımı





Ayrıcalıklı mimarisiyle farklılaşan Ataköy Marinada Residence, esnek ve dinamik yaşam alanları kuran apart birimleriyle, genç ve özgür ruhlu mekanlar öneriyor. Yeşil alanlarıyla sadece Ataköy ve civarının değil tüm İstanbul’un faydalanacağı, çok katmanlı bir kentsel tasarım yaklaşımı sunan Ataköy Marinada Residence, sosyal imkânlarının yanı sıra fitness, kapalı havuz, sauna ve lounge gibi alanları ile hayatın her anına değer katıyor.

Akıllı evler, alabildiğine uzanan deniz ve şehir manzarası





Ataköy Marinada Residence’da evler, akıllı ev otomasyon sistemi ile lüksü, konforu ve kolaylığı bir arada yaşatırken kesintisiz ve alabildiğine uzanan deniz ve şehir manzarasıyla da denizle iç içe olma hissi yaşatıyor.

Otel konforunda hissettirecek concierge hizmetleriyle Ataköy Marinada Residence, kat hizmetlerinden kuru temizlemeye, oda servisinden havalimanına transfere ve hatta deniz taksiye kadar birçok ayrıcalıklı hizmet veriyor.

Kozmopolit bir kent anlayışı



