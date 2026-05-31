İstasyona kilit yerine yüksek teminat

Bu hafta Petrol Piyasası Kanunu ile Vergi Usul Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklifle sahte fatura soruşturması nedeniyle uygulanan faaliyet durdurma yaptırımı kaldırılacak. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla daha güçlü teminat mekanizmaları devreye alınacak.





ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DEVİR YASAĞI DEVAM EDECEK

Mevcut uygulamada, lisans sahibi akaryakıt istasyonları ve diğer petrol piyasası işletmeleri hakkında sahte belge düzenleme veya kullanma suçlarına ilişkin savcılığa bildirim yapılması halinde faaliyetler geçici olarak durdurulabiliyor ve ilgili tesis başka kişi ya da şirketlere devredilemiyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, söz konusu faaliyet durdurma tedbirinin teşebbüs özgürlüğüne ölçüsüz müdahale oluşturduğuna hükmederek düzenlemeyi iptal etmişti. Mahkeme, üçüncü kişilere devir yasağını ise Anayasa'ya uygun bulmuştu.





TEMİNAT BEŞ KATINA ÇIKABİLECEK

Vergi güvenliğinin artırılması amacıyla Vergi Usul Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sahte veya yanıltıcı belge düzenlediği ya da kullandığı yönünde olumsuz rapor bulunan yüksek riskli mükelleflerden daha yüksek teminat alınabilecek. Mevcut sistemde iki katla sınırlı olan teminat artırma yetkisi beş kata çıkarılacak. Böylece kamu alacaklarının tahsilinin güvence altına alınması ve organize sahte fatura ticaretiyle mücadelede daha etkili bir mali denetim mekanizması kurulması amaçlanıyor.





361 İSTASYON İÇİN YENİ FIRSAT

Düzenlemenin etki analizine göre mevcut durumda geçici faaliyet durdurma tedbiri uygulanan 37 lisanslı ve 324 lisanssız olmak üzere toplam 361 akaryakıt istasyonu bulunuyor. Yeni sistemin yürürlüğe girmesi halinde bu işletmelerin artırılmış teminat şartlarını yerine getirmeleri durumunda yeniden faaliyet gösterebilmelerine imkan sağlanabileceği değerlendiriliyor.



