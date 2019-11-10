Ekonomi İşte adaletin kazası olmaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘İş’te adaletin kazası olmaz

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, iş ahlakı uygulamalarındaki hukuk desteğinin yetersizliğinin Türkiye’de iş dünyasının en önemli eksikliği olduğunu söyledi. Adaletin önemine dikkat çeken Karahan, “Eğer bir yerde ahlak ile hukuk uygulanmıyorsa orada adalet beklenemez. Her şeyin kazası olur ancak, adaletin kazası olmaz” dedi.

Mesude Demirhan Yeni Şafak
Şekib Avdagiç - Şeref Malkoç - Muharrem Balcı
Şekib Avdagiç - Şeref Malkoç - Muharrem Balcı

Tek bir kelimeyle içinde birçok anlam barından 'Adalet' konusunun önemine dikkat çeken Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Başkanı Ayhan Karahan, "Namazın orucun kazası olur ancak adaletin kazası olmaz" dedi. İGİAD tarafından "İş Ahlakı, Hukuk ve Adalet İlişkisi" temasıyla düzenlenen Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nde konuşan Karahan, iş ahlakı uygulamalarındaki hukuk desteğinin yetersizliğinin Türkiye'de iş dünyasının en önemli eksikliği olduğunu belirterek, iş dünyasında ahlaki uygulamalar noktasında hukuk eksikliğinin giderilmesi çağrısında bulundu.

Karahan, "Ahlakı genelde kişiye özel bir davranış şekli olarak tanımlıyoruz ancak ahlakın hukukla beslenmesi ve adalet olarak uygulanması açısından konuyu bu zirve ile Türkiye gündemine taşımış olacağız" dedi. Gün boyu oturumlarla devam eden programa Albayrak Holding CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat'ın yanısıra çok sayıda iş insanı, kamu görevlisi ve akademisyen katıldı.

Ayhan Karahan

AHLAK VE HUKUK VURGUSU

Karahan, Avrupa'nın ve oradaki iş ahlakının örnek alındığını dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ancak orada bunun kişisel olmaktan çıkartıp hukukla desteklendiğini görüyoruz. Türkiye'de iş dünyasının en önemli eksikliği iş ahlakı uygulamalarındaki hukuk desteğinin yetersiz olması. Eğer bir yerde ahlak ile hukuk uygulanmıyorsa orada adalet beklenemez. Adalet ancak hakkın teslimiyle mümkündür. Hukuk ise bir sistemi oluşturmak adına gerçekleşebilir. Zirvemizde, ahlakı, hukuku ve adaleti bir bütün olarak iş dünyasında nasıl uygulamaya alabileceğimiz konusunda duracağız."

DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR

Nihat Erdoğmuş

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ise, hem iş dünyasında hem de kamuda adaletin tesisi için hukuki düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ancak hukuki düzenlemelerle adalet sağlayabilirsek iş ahlakının hayata geçebileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden düzenlemeleri önemsiyoruz" dedi.

Hukuki uygulamalar sayesinde kişi ve kurumlardaki iş ahlakının daha iyi görülebileceğini dile getiren Erdoğmuş, "İş ahlakı noktasında istenen hukuki uygulamaların hayata geçmesi durumunda iş dünyasında rekabetin daha adil olacağını düşünüyoruz. Düzenlemelerin herkes için uygulanması, ehliyet ve liyakatın daha kolay uygulanacağını düşünüyoruz. Bu kadar karmaşıklığın ve belirsizliğin arttığı dünyada hukuk ve adalet en önemli referans olacaktır" diye konuştu. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, kamu ile işi olan herkesin avukatı olduklarını belirterek, "Halkın derdini anlatabileceği mekanizmaların olması olağanüstü bir şey. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) önemli bir kuruluş. Siz müracaat ediyorsunuz, kimi şikayet ettiyseniz bilgisini ona gönderiyor. Her şey açık ve böylece o yönetici de kendisine çeki düzen vermek zorunda kalıyor" dedi.

Piyasada tutunmak dürüstlükle mümkün

  • Zirvenin “Kamu ve Özel Sektörde İş Ahlakı, Hukuk ve Adalet İlişkisi” başlıklı oturumunda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş ahlakının tüketicilerden çalışanlara kadar tüm toplumu, çevreyi ve ticari hayatın her alanını ilgilendirdiğini söyledi. Ahlakın ticareti besleyen, üretimi verimli kılan bir yöne sahip olduğunu belirten Avdagiç, “Dolayısıyla modern tabirlerle konuşursak ‘piyasada tutunmak’ hem üretimde hem pazarlamada dürüstlükle mümkündür” dedi. ”İş hayatında ahlaki sorundan, hukukun imdada yetişmesi gerektiğinden, adaletin tesis edilmesinden bahsediyorsak, aslında büyük bir sorunla karşı karşıyayız” diyen Avdagiç,Halbuki bu konuda mükemmel bir çözüm örneğine sahip olduklarını dile getirdi.

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