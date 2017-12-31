Çeyrek altın ne kadar? 31 Aralık 2017 Altın fiyatları ne oldu? İşte yılın son gününde altın fiyatları Altın fiyatları ne kadar? 2017'nin son günlerinde altın fiyatları hızla aranıyor. 31 Aralık 2017'de çeyrek altın ne kadar oldu?

Haber Merkezi 31 Aralık 2017, 08:26 Son Güncelleme: 31 Aralık 2017, 08:32 Yeni Şafak