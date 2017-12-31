İşte yılın son gününde altın fiyatları

Altın fiyatları belli oldu. 30 Aralık Cumartesi günü sonrası çeyrek altın fiyatı nasıl bir seyir izledi. İşte altın fiyatlarındaki son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altının fiyatı haftayı yüzde 1,02'lik artışla tamamladı. Gram altın fiyatı 158,88 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı alışta 254 liradan işlem görürken satış fiyatı 260 lira.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1052,30 liradan alınıp 1068,21 liradan satılıyor.
31 ARALIK 2017 ALTIN FİYATLARI
|Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Gram
158,83
158,88
|Cumhuriyet
|1,052,30
1.068,21
|22 Ayar Bilezik
144,70
145,70
|Lira Ziynet
1.048,02
1.074,22
|Yarım Ziynet
508,33
521,04
|Çeyrek Ziynet
254,17
260,52
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