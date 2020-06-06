İstihdam paketi geliyor: Tarihteki en kapsamlı destek paketi hazırlanıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1929 Ekonomik Buhranı bile geride bırakan büyük bir krizi yaşayan dünyada Türkiye’nin alınan tedbirler sayesinde pozitif ayrıştığını söyledi. Salgın sürecinin başından bugüne kadar hükümet olarak her türlü önlemi yerinde ve zamanında aldıklarını dile getiren Bakan Albayrak, “Gerçekten Türkiye dünya tarihinin en önemli salgını dediğimiz ve bu salgının iktisadın her alanında akademik olarak ‘duruş’ diye söylendiği, hiçbir şekilde tecrübe etmediğimiz bir döneme girdik. Ne tür tedbirler alacağınızı bilemediğiniz bir dönemi yaşadık. Ülkelerin kendi içinde genel ticaret içinde farklı algı süreçleri, farklı algı operasyonlarının olduğu bir süreci yaşadık. Türkiye olarak biz minimum etkilenmek için, yeni sistemle hızlı karar almanın getirdiği yönetimle Türkiye’nin pozitif ayrışarak geçirdiği bir dönem” açıklamasında bulundu.

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ÇALIŞMA BAKANLIĞI İSTİHDAMA ÇALIŞIYOR

İstanbul’da ekonomistlerle bir araya gelen Albayrak sunumunun ardından gündeme ilişkin soruları da yanıtladı. Yeni dönemde, istihdam konusuna öncelik vereceklerini dile getiren Albayrak, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağı uzatılıp uzatılmayacağının sorulması üzerine, “Paydaşlarla görüşüyoruz. İstikrar, piyasanın mimimum etkilenmesi önemli. Bu manada çok geniş kapsamlı ciddi bir paket çalışması içinde Çalışma Bakanlığı. Biz de katkıda bulunuyoruz. İstihdam kalkanı diyebileceğim bir paketle bir hazırlık içinde çalışma yürütüyoruz” bilgisini verdi.

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KONUTA 2 GÜNDE 15 BİN BAŞVURU

Hafta başında kamu bankalarının açıkladığı kredi paketlerine ilgiden memnun olduklarını dile getiren Albayrak, kredi destek paketlerinin onlarca sektörü olumlu yönde etkileyeceğini dile getirdi. Bakan Albayrak, “Tatil, konut, otomotiv, çeyiz kredisinin ilk işaretleri nedir? İlgi var mı?” sorusuna da “Bankalarımızdan ilk gelen rakamlarda bir çoğunda yoğun bir talep var. Ötelenen, ihtiyaç taleplerini desteleyecek rakamlar söz konusu. Konut rakamı 15 bini geçmişti iki günde” yanıtını verdi. Emlak Konut tarafından yapılan “Yüzde 5 peşinatla ev sahibi olma” kamyanyasına rekor katılım geldiğini belirten Albayrak, “Sadece ilk iki gün gelen talep Türkiye tarihinde Emlak Konut rekorunu oluşturdu” dedi.

VERGİ AFFI GÜNDEMDE YOK

Berat Albayrak, “Vergi affı ya da indirimi gündeme gelebilir mi?” şeklindeki soru üzerine, vergi indirimleri konusunun her dönem süre gelen bir konu olduğunu belirtti. Vergi affı gibi algılanabilecek konulara olumlu ve sıcak bakmadığını söyleyen Albayrak, “Ama yapılandırma noktasında olsun, farklı destekler ve düzenlemeler yaptık. Vergi affı gibi algılanmayacak konularda bir sıkıntı görmüyorum” ifadelerini kullandı.

FAİZ DÜŞÜŞÜ KATKI YAPTI

Merkez Bankası’nın faiz kararlarını yakından takip ettiklerini söyleyen Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: “Piyasa faizlerinin düşmüş olmasının reel sektör üzerinde oluşturduğu rahatlamanın, ekonominin toparlanmasına pozitif katkı yaptığını gözlemliyoruz. Çok iyi düzeyde, TL reel faizlerinde uzun yıllar sonra tek haneye şahit olduğumuz bir iklimde ekonomi pozitif şekilde etkileniyor.”

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BÜTÇE AÇIĞINDA %3 KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Berat Albayrak “Bütçe açığında yüzde 3’ün kırmızı çizgi olduğunu söylediniz. Yeni dönemde kırmızı çizgi nedir? Varlık barışı gibi yeni kararlar var mı?” sorusuna, “Normal bir dünya ikliminden yola çıkarak tahminlerde bulunduk. Yıla da bütçe performansı olarak iyi başladık. Bugün içinden geçtiğimiz noktada mali disiplin bizim kırmızı çizgimiz oldu. Ama olağanüstü durumdan geçerken bütçe açığı performansı önceliklerimiz aramızda değil. Dünyada küçülmelerin konuşulduğu ortamda bütçe açığı ön planda değil” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON HEDEFİ %8,5

Enflasyon hakkında “Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi? Tahmin ve öngörüler değişti mi?”şeklinde soruya ise, “Yıl ortasından sonra, Haziran’dan sonra enflasyonda ciddi bir değişim söz konusu. Tahminlerden yana çeyreklik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Enflasyonda yıl sonundaki yüzde 8,5’lik hedef hala gerçekleşebilir. Temmuz ayıyla birlikte trendin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz” cevabını verdi.