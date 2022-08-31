İSTKA girişimciye omuz veriyor

Türkiye’de girişimcilik kültürü sağlanan desteklerin etkisiyle her geçen yıl hızla gelişiyor. İş fikri olanla hem maddi hem de manevi olarak birçok kurum tarafından önemli destekler sağlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) da girişimcilere çok kapsamlı destek programları sunuyor. İSTKA, 2022 yılında 4 Mali Destek Programı, 1 Fizibilite Desteği ve 1 Bölgesel Girişim Fonu çağrısı olmak üzere 6 farklı çağrı ile İstanbul’a, 676 milyon liralık bir kaynak aktardı Bu kaynak kapsamında 158 projeye 276 milyon lira destek verilirken, Bölgesel Girişim Sermayesi programına da 400 milyon lira tahsis edildi.

EKOSİSTEME GÜÇ KATACAK ADIMLAR

İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, 2022 yılında da girişimcilik ekosistemini güçlendirmek istediklerini belirtti.. Oyun sektöründen sosyal girişimlere kadar, İstanbul’u girişimciler için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeye yönelik tüm projeleri desteklediklerini söyleyen Erkam Tüzgen, “Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında 13,4 milyon lira bütçeye sahip 12 projeye katkı sunuyoruz” dedi. Tüzgen, 400 milyon lira tahsis ettikleri Bölgesel Girişim Sermayesi Destek Programı’yla finansmana çok daha kolay erişmesini amaçladıklarını belirtti.

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Erkam Tüzgen

2,5 YILDA 17 MİLYAR DOLARLIK DEĞER OLUŞTU

Yabancı yatırımcıların 2022’nin ilk yarısında her dört yatırımdan birinde yer aldığına dikkat çeken Tüzgen, “İstanbul, son 2.5 yıl içerisinde toplam 17 milyar dolar ekosistem değeri oluşturdu” dedi. Erkam, İstanbul’u küresel teknoloji startupları için uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

CES 2023 BAŞVURULARI İÇİN SON TARİH 9 EYLÜL

İSTKA, teknoloji girişimcilerini uluslararası pazarlarla buluşturmak için bu yıl da dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2023 için hazırlıklara başladı. İSTKA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, “ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan fuarda bu yıl da Türk teknoloji girişimcileri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Pavilyonu kuracağız. Girişimci başvurularını9 Eylül Cuma günü, Saat 17:00’a kadar İstanbul Kalkınma Ajansı’nın web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek” ifadelerini kullandı.