|
Ekonomi

İsveç merkezli elektrikli kamyon üreticisi Volta iflas başvurusunda bulunacak

İsveç merkezli elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks, batarya tedariki ve sermayeye erişim sorunları nedeniyle iflas başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Kenan Biter
14:54 . 17/10/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Volta Trucks

Volta Trucks

Elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks, tedarikçilerde yaşanan zorlukların girişimin fon toplamasını zorlaştırmasının ardından Salı günü İsveç'te iflas davası açmaya karar verdiğini açıkladı.


Merkezi İsveç'te bulunan ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Volta, elektrikli araç parçaları tedarikçisi Proterra'nın ağustos ayındaki iflasının ve akü tedarikçisine ilişkin belirsizlik sonrası üretebildiği kamyon sayısını azaltmıştı.


Volta'nın kısa süre içinde İngiltere'de de iflas başvurusunda bulunacağı belirtildi.

Elektrikli kamyon üreticisi yatırımcılardan yaklaşık 300 milyon euro (316 milyon dolar) toplarken, 5.000'den fazla araçtan oluşan bir sipariş de toplamıştı



#iflas
#Volta Trucks
#Kenan Biter
#elektrikli kamyon
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü