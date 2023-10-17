İsveç merkezli elektrikli kamyon üreticisi Volta iflas başvurusunda bulunacak

Volta Trucks
Elektrikli kamyon üreticisi Volta Trucks, tedarikçilerde yaşanan zorlukların girişimin fon toplamasını zorlaştırmasının ardından Salı günü İsveç'te iflas davası açmaya karar verdiğini açıkladı.
Merkezi İsveç'te bulunan ve Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Volta, elektrikli araç parçaları tedarikçisi Proterra'nın ağustos ayındaki iflasının ve akü tedarikçisine ilişkin belirsizlik sonrası üretebildiği kamyon sayısını azaltmıştı.
Elektrikli kamyon üreticisi yatırımcılardan yaklaşık 300 milyon euro (316 milyon dolar) toplarken, 5.000'den fazla araçtan oluşan bir sipariş de toplamıştı