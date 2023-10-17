İsveç merkezli elektrikli kamyon üreticisi Volta iflas başvurusunda bulunacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kamu destekli özel sektör girişimi olan TOGG, verimliliğin, dijital ve yeşil dönüşüm uygulamalarının en güzel örneklerinden biri. Önümüzdeki dönemde TOGG gibi yenilikçi lider teknoloji girişimleri çıkarmayı hedefliyoruz. Rüzgar ve güneş enerjisinde, batarya teknolojilerinde, endüstriyel robotlar alanında kısacası dijital ve yeşil dönüşümün verimlilikle buluştuğu yeni teknoloji sahalarında küresel pazarda söz sahibi olmak istiyoruz" dedi.