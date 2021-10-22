İthal cevize denetim talebi

Türkiye, yıllık 150 bin ton ceviz tüketimiyle dünya sıralamasında ilk üçte yer alıyor. Cevizin ana yurdu bu topraklar olmasına rağmen tükettiğimiz cevizin sadece 3’te 1’ini üretebiliyoruz. Üretimin tüketimi karşılayamaması nedeniyle başta ABD, Şili ve Çin olmak üzere pek çok ülkeden yılda 250 milyon doları bulan ithalat yapılıyor. Tükettiğimiz cevizin yüzde 70’ i ithal ediliyor. Son 15 sene içerisinde verilen desteğe rağmen, ekonomik ölçekten küçük verimsiz işletmeler, bilgi eksikliği, yanlış fidan ve arazi seçimleri, eksik besleme ve koruma programları nedeniyle üretim yeteri kadar artmadı. Tüketimdeki artış hızı sürerken, ülkemizdeki ceviz açığı büyümeye devam ediyor.

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Ömer Ergüder

İHTİSAS GÜMRÜĞÜ OLUŞTURALIM

Ceviz Üreticileri Derneği Başkanlarından Ömer Ergüder, tarladan sofraya, tarladan dükkanının rafına 24 saatte ürün koyabildiklerini belirterek yurt dışından gelen cevizin arkasında çok ciddi bir karbon ayakizi bıraktığını vurguladı. İthalat vergilerinin üç sene içerisinde yüzde 43’den yüzde 4’e düşürüldüğünü aktaran Ergüder, şu taleplerde bulundu: “Bu durum Türkiye’deki ceviz yetiştiriciliği sektörü için çok ciddi bir tehdit. Yasa dışı Türkiye’ye ceviz girişini belli ölçüde önleme amaçlı ihtisas gümrüklerine ihtiyacımız var. Böylece kayıt altına alınmış olur. Şu an ülkemize her kapıdan ceviz giriyor. Ama bunu ihtisas gümrüğünde yaparsak kontrol altına alınmış olacak. Cevizin üzerindeki kalıntı testlerini ölçmek için dernek olarak laboratuvar kurmaya talibiz. Bugüne kadar Kaliforniya ve Şili Ukrayna Türkiye’ye giriyordu. Ancak son 2 yıldır Çin’den geliyor ancak ne şartlarda toplanıyor. Ürün yüklenmeden birçok kimyasallara maruz kalıyor. Bunlar yakın takip edilmesi gerekiyor.”

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FOTOĞRAF 8 İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizi, yöresel çeşitleriyle de hasadını sürdürüyor. Kırşehir’in Kaman ilçesinde ceviz, çeşitleriyle birlikte alıcısına sunuluyor. Türkiye’nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir, yerli çeşitlerde verimli ve bereketli hasat dönemi geçiriyor. Dalında 20 lira olan cevizin tezgaha yansımasını değerlendiren satıcı Adem Elvan, üreticiden kaç liraya ceviz alırlarsa 5 liralık kar payı ile satışa sunduklarını söyledi. Cevizlerde ince kabuk ve çeşitlerin çok olduğunu aktaran Elvan, \"Geçtiğimiz yıl 30 -35 liradan sattığımız ceviz, bu yıl ise kalitesine göre 45-50 ve 30 liradan alıcı bekliyor. Ceviz ürünü sirke, reçel ve kolonyada alıcıya sunuluyor\" dedi. Pandemi sürecinin satışlara etkisine de değinen Elvan, pandeminin geçen yıla oranla satışlar üzerinde etkili olduğunu ve aşılama sonrası satışlara yansıma beklediklerini söyledi. Kaman-1 ve Kaman-5 gibi yerli çeşitlerde hasat yapılanırken, Chandler, Fernor, Fernette gibi geç uyanan yabancı çeşitlerde de hasat için hazırlık yapılıyor. İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinin yanı sıra merkeze bağlı köyler ile diğer ilçelerde de ceviz bahçelerinde artış yaşanıyor. İlçe merkezinde satış yapan Ramazan Aslan adlı esnaf ise 15-16 liralık cevizin bir çok işlemden geçtiğini anlattı. Aslan, \"Cevizin esnafa 26-27 liralık maliyeti oluyor. 30 liradan ise satışlarımızı yapıyoruz. Pandemi nedeniyle de çoğu ürün tarlada kalıyor\" diye konuştu. Kaman ilçesi girişinde üretim yapan ve 20 dönüm araziye sahip olan üretici Arif Göçmen, ağaçtaki fiyatı ile tezgaha yansıma fiyat farkını şöyle değerlendirdi;<br> \"Fark işçilik ve gübre giderlerinin artmasından oluştu. Geçen yıl 120 liraya alınan gübre şu an 220 lira, 80 liraya çalışan işçi ise 250 liraya çalışıyor. Mazot ise 4,5 liraydı şu an ise 7 lira civarında. Bu durum ise mecburen fiyatlara yansıyor. Cevizin üreticiye gelir getirebilmesi için en az 7 yıl emek vermek gerekiyor. Don olayları ise tarım sigortaları havuzu kapsamına girmiyor. Üretici maliyeti de ister istemez tüketiciye yansıyor. 50 lira çok gibi gözükse de anca kurtarıyor\" ifadelerini kullandı.<br><br> Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz hasadı başladı. Dalında 20 lira olan yaş cevizin kilosu tezgahlarda ise 30-50 liradan alıcısını bekliyor.

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Yanlış yerlerde üretim yapılıyor

Yüksek Ziraat Mühendisi ve Ceviz Danışmanı Ender Şener ise, yurt dışından gelen cevizlerin çok fazla kimyasala maruz bırakıldığını söyledi. Şu an Türkiye’de binlerce dönüm araziler kurulduğunu belirten Şener, “Yanlış yerlerde üretim yapılıyor. İlerde ciddi bir sorun olacak. 60 bin üretim yapıyoruz. 90 bin ton yurt dışından ceviz alıyoruz” diye konuştu.