​İthalatı %40 azaltacak çinko yatırımı

Türkiye, çinkoda dışa bağımlılıktan kurtulacak stratejik bir yatırıma kavuştu. İlk etapta çinko ihtiyacının yüzde 40’nı üretecek tesis Siirt’te 102 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi. Tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 20 Kasım’da açılacak. 2023’e kadar tamamlanacak ek yatırımlarla birlikte tesisin istihdamı 7 bin 500 kişiye ulaşacak. Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde Türk-Katar ortaklığıyla hayata geçirilen yatırım ilk etapta 90 bin tonluk üretimle Türkiye’nin çinko ithalatını %40 azaltacak.
HAM MADDENİN TAMAMI TÜRKİYE’DEN
- Yatırımla ilgili İstanbul’da dün düzenlenen toplantıda konuşan Lineer Metal Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarman, çinko ve kurşun üretiminin ham maddesinin yüzde 100 Türkiye’den karşılanacağını belirtti. Baydarman, “15 yıl önce Hakkari ve Şırnak’ta çinko üretimi için gereken zengin ham madde yatakları keşfedildi. Bu alanlardaki üretim yeni yeni gündemimize geldi. Bu konudaki know-how eksikliği vardı. Dolayısıyla 1 milyar dolarlık ithalatımızın bulunduğu çinko ve kurşunun ham maddesi Hakkari, Şırnak ve Siirt’ten temin edilecek” dedi.
Maden stratejik bir alan
Yatırım ortaklığının Katar tarafı danışmanı İhap Şihe ise, yabancı yatırımcı olarak 6 yıldan beridir Türkiye’de bulunduğunu belirterek, “Özellikle Arap yatırımcıları çok karlı olduğunu düşündüğüm enerji ve maden sektörlerine yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.
İki fabrikanın daha temeli atılacak
- Zamanla kapasiteyi artırarak yatırım tutarını 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Lineer Metal Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, “Ürettiğimiz çinkoyu da 250 bin tona ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız; 2023 itibarıyla Türkiye’nin çinko ithalatının tamamen sıfırlanması. Ayrıca kurşun ithalatı da bitmiş olacak” dedi. Aktay, çinko izabe tesisinin açılışının yapıldığı gün aynı girişimin bir sonucu ve devamı olarak bir kurşun-gümüş ve sülfürik asit olmak üzere iki fabrikanın daha temelinin atılacağını vurguladı.