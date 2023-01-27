İTO Başkanı Avdagiç'ten çifte indirim açıklaması: Misliyle geri dönüşü olacak

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç.
Üreticinin maliyetlerini düşürecek adımlar peşe peşe geldi. EPDK serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4200 TL/mwh’den 3650 TL/mwh’ye düşürdü. Bu adımla beraber sanayi kuruluşlarında elektriğin bedeli şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşecekken, bugün BOTAŞ büyük sanayi kuruluşlarına satılan doğal gazın fiyatında yüzde 13,3-17,2, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın fiyatına ise yüzde 16,7 indirim yapılacağını duyurdu.
Avdagiç, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, EPDK ve BOTAŞ'ın enerji fiyatlarında indirim açıklamalarını değerlendirdi.
Avdagiç, "Sanayi elektriğinde beklenen yüzde 12, doğalgazda açıklanan yüzde 13,30 ila 17,22 indirimin, üretim ve istihdamda ekonomimize misliyle geri dönüşü olacak." yorumunda bulundu.