İTO Başkanı Avdagiç'ten çifte indirim açıklaması: Misliyle geri dönüşü olacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2022 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayımladı. Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 8,27 artarak 3 milyon 871 bin 480 kişi oldu.