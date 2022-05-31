İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul için özel teşvik istiyoruz

Dünyanın en büyük sanayi fuarı Hannover Messe, 2019’dan sonra iki yıl sadece çevrim içi ortamda düzenlendikten sonra bu yıl yeniden fiziki katılımla Almanya’nın Hannover kentinde başladı. Türkiye, fuarda katılımcı şirket sayısında ev sahibi Almanya’dan sonra 4’üncü büyük yabancı katılımcı oldu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, Türkiye’nin bu yıl milli katılım ve bireysel katılım olmak üzere toplam 94 kuruluş ile yerini aldığı Hannover Sanayi Fuarı’nda gazetecilere açıklama yaptı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç

YATIRIMLARI DESTEKLER

Avdagiç, İstanbul için özel teşvik paketi istedi. “İstanbul’u teşvik etmek, Türkiye’yi teşvik etmektir” diyen Avdagiç, “İstanbul’daki sanayi tesislerinin teknoloji geliştirme, katma değer artırma, kapasite büyütme, yeşil mutabakata uyum temalı yatırımlarının yoğun şekilde desteklenmesi için İstanbul’a özel bir teşvik paketi hazırlanması yönünde talebimiz var” ifadelerini kullandı.

EN NİTELİKLİ İNSAN BİZDE

Türkiye’nin yaptığı yüksek katma değerli ihracatının yaklaşık yüzde 70’inin İstanbul’dan yapıldığını ifade eden Avdagiç, “İstanbul’un aynı zamanda Türkiye’nin en çok yatırım çeken şehri.Yatırım teşvik belgelerinden İstanbul’un aldığı pay yüzde 14,3’e ulaşmış durumda. 82 adet stratejik yatırımın yüzde 13’ü İstanbul’da bulunuyor. Dolayısıyla kısa ve orta vadede yüksek teknolojiye dayalı ihracatı artırabilecek yegane altyapı İstanbul’da. Türkiye’de yüksek katma değerli üretime dönük yeni bir hub oluşturmak için en kritik faktörün insan kaynağı olduğu da unutulmamalı. Bu anlamda İstanbul Türkiye’nin en nitelikli insan kaynağına sahip şehir” dedi.

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Dış ticarette yeni rota şart

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, halihazırda en gelişmiş bölge kategorisinde 1’inci sırada yer alan İstanbul’da teşvik edilen sektörlerin son derece sınırlı olduğunu kaydetti. Avdagiç şunları söyledi:

“En son Ocak 2022’de açıklanan ‘İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Programı’nda dahi tüm Türkiye kapsama dahil edilirken, yalnızca İstanbul kapsam dışında bırakıldı. Dolayısıyla bizim talebimiz; İstanbul’da, ekonominin denkleminden sanayiyi çıkarmak yerine bilakis, sanayinin finansmanını güçlendirecek yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi.”

Avdagiç ayrıca Türkiye’nin cari açık yerine sürdürülebilir boyutta cari fazlaya ulaşabilmesi için ihracat kaleminde hem menzil, hem de ürün bazında bir değişim yaşanması gerektiğini dile getirdi.

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