İTÜ Kuluçka Merkezi yatırımları beşe katladı

Türkiye’nin yüksek teknoloji ürün ve hizmet ihracatı için kuluçka merkezleri büyük önem taşıyor. Yüzlerce yenilikçi fikir bu merkezlerde şekillenerek ticari bir ürüne dönüşüyor. Bu merkezlerden olan İTÜ Kuluçka Merkezi girişimlerine bu yıl da yatırım yağdı. 2

2021’de 50 İTÜ Çekirdek girişimi toplamda 2,5 milyar TL değerlemeyle 478 milyon TL yatırım aldı. 2020’de İTÜ Çekirdek girişimlerine yapılan yatırım tutarı 107 milyon TL iken, bu yıl yapılan yatırımlar geçen yıla göre 5 katına yaklaştı.

YATIRIMCI İLGİSİ FAZLA

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, “Paydaşlarımızla büyümeye devam ediyoruz. Kuluçka Merkezimiz İTÜ Çekirdek girişimlerine ne mutlu ki bu yıl da yatırımcıların ilgisi çok büyüktü. 2021 yılında da birlikte çalıştığımız girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye’den dünyaya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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YENİ HEDEFİ KÜRESELDE BAŞARI

“İTÜ Çekirdek artık yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın bir kuluçka merkezi haline geldi” diyen Dikbaş, “Bu bakış açısıyla 2022 yılında global faaliyetlerimizi, iş birliklerimizi artırarak İTÜ Seed’i hayata geçireceğiz. Yerli ve yabancı tüm start-upları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz” şeklinde konuştu.

Teknoloji girişimciliği yayılıyor

İTÜ Çekirdek’te başlangıç aşamasındaki girişimlerden; faturasını kesen, müşterileri olan girişimlere kadar birçok farklı aşamadaki girişimciye destek olunuyor. İTÜ Çekirdek, Türkiye’ye teknoloji girişimciliğini yayma ve hayata dokunacak teknolojilerin üretilmesine katkı sunmak için çalışmalarını Türkiye’den ve dünyadan binlerce girişim, yüzlerce kurum yatırımcıyla birlikte sürdürmeye devam ediyor.

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