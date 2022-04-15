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Ekonomi İzmire 6 yıl sonra ilk kruvaziyer Miamiden 600 yolcu ile geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir’e 6 yıl sonra ilk kruvaziyer: Miami'den 600 yolcu ile geldi

Kruvaziyer turizminde popüler destinasyonlar arasındaki İzmir’e, 6 yıl aradan sonra ilk büyük turistik yolcu gemisi geldi. ABD’nin Miami kentinden yola çıkan ‘Insignia’ gemisi, 600 yolcu taşıyor. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “Kruvaziyer seferlerini artırabilmek için çalışıyoruz. Bu bir başlangıç. Amacımız seferleri daha yoğun ve kalıcı şekilde artırmak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir’e 6 yıl sonra ilk kruvaziyer: Miamiden 600 yolcu ile geldi
İzmir'e demir atan 'Insignia’ gemisi, 600 yolcu taşıyor.

Kruvaziyer turizminde 2016’ya kadar popüler destinasyonlar arasında yer alan İzmir’e, 6 yıl aradan sonra ilk büyük turistik yolcu gemisi geldi. Oceania Cruises şirketinin 23 Mart’ta ABD’nin Miami kentinden hareket eden “Insignia” adlı gemisi, Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail’e uğradıktan sonra yaklaşık 600 yolcu ile İzmir Limanı’na yanaştı.

Yolcuları limanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener karşıladı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de bu gemilerin İzmir’in turizm potansiyeli için önemini anlatarak, şöyle konuştu: “6 kıtada 60 ülkeyi gezecek bir turist grubu geldi bugün. Bu bir başlangıç. Amacımız seferleri daha yoğun ve kalıcı şekilde artırmak.”

Bu yıl kente 34 geminin geleceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kısa vadede hedef 4,5 milyon turisti karşılamak” diye konuştu.

Galataport İstanbul'da karşılama: İlk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
FOTOĞRAF 10
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Şehrin tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini 1 Ekim Cuma günü karşıladı. Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusu, seyahatlerini eşsiz bir tarihi yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul’da tamamlayacak.
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Bir gece Galataport İstanbul’da kalacak gemi, 2 Ekim’de uzun bir aradan sonra Galataport İstanbul’dan gemiye binecek 69 yeni yolcusu ile bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak. Kruvaziyer sektöründe seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar “ana liman” olarak tanımlanıyor. Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.
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İstanbul ve Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor.
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Galataport İstanbul, 1,7 milyar dolarlık yatırım tutarı ile Boğaz kenarında 1,2 kilometre sahil şeridini kapsayan dünyanın en önemli projeleri arasında yer alıyor. Galataport İstanbul, engelli dostu ve düşük katlı yapıları, bölgenin tarihi dokusuyla uyum içindeki mimarisi, alternatif ulaşım olanakları gibi birçok özelliği ile öne çıkıyor. Misafirlerine “nefes alan”, sağlıklı ve güvenli bir kültür sanat, alışveriş, yeme içme ve çalışma deneyimi sunuyor.
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Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, “Galataport İstanbul olarak ilk yolcu gemimizi karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Pandeminin yol açtığı erteleme ve iptaller, dünya genelinde aşılanmanın artışıyla ortadan kalkmaya başlıyor. Gemilerimizi daha sık göreceğimiz, farklı ülkelerden, farklı sınıflarda kruvaziyerlerin demirleyeceği bir yıl olacağını ümit ediyoruz.
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Galataport İstanbul’a gelecek her yolcu ve mürettebat hem ekonomik hem de sosyal anlamda ekonomiye önemli katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer yolcusu hedefliyoruz. Her turist ülkesine döndüğünde 4 kişiye Türkiye ziyaretinden söz etse her sezon milyonlarca insana erişmiş olabiliriz. Kruvaziyer sektörünün bir şehre ekonomik ve sosyal katkısı çok önemli” dedi.
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Galataport İstanbul'da karşılama: İlk yolcu gemisini dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminalinde ağırlıyor
İstanbul'da 5 yıl önce yapımına başlanan Galataport İstanbul'a ilk turist gemisi yanaştı. Megakente iki yıl sonra gelen ilk yolcu gemisi, Galataport'ta dünyanın tek yer altı kruvaziyer terminaline demirledi.

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