İzmir’e 6 yıl sonra ilk kruvaziyer: Miami'den 600 yolcu ile geldi

Kruvaziyer turizminde 2016’ya kadar popüler destinasyonlar arasında yer alan İzmir’e, 6 yıl aradan sonra ilk büyük turistik yolcu gemisi geldi. Oceania Cruises şirketinin 23 Mart’ta ABD’nin Miami kentinden hareket eden “Insignia” adlı gemisi, Fas, İspanya, İtalya, Malta ve İsrail’e uğradıktan sonra yaklaşık 600 yolcu ile İzmir Limanı’na yanaştı.

Yolcuları limanda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener karşıladı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de bu gemilerin İzmir’in turizm potansiyeli için önemini anlatarak, şöyle konuştu: “6 kıtada 60 ülkeyi gezecek bir turist grubu geldi bugün. Bu bir başlangıç. Amacımız seferleri daha yoğun ve kalıcı şekilde artırmak.”

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Bu yıl kente 34 geminin geleceğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kısa vadede hedef 4,5 milyon turisti karşılamak” diye konuştu.