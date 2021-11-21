​Kuşadası’na müjde: 650 kruvaziyer 750 bin turist

Kovid-19 salgını nedeniyle kruvaziyer rezervasyonunda durgun bir dönem geçiren Kuşadası’nda gemi trafiği ekimde artmaya başladı. Kasım ve aralıkta 13 geminin geleceği ilçe, kruvaziyer turizminde asıl sıçramayı gelecek yıl yapacak. Gelecek yıl için 650 gemi ve 750 bin turistin Kuşadası rezervasyonları şimdiden hazır. Dev gemilerden inecek 750 bin yolcuyu misafir edecek olan Kuşadası esnafı da bu durumdan bir hayli memnun.

Aziz Güngör

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, limanda, gemi trafiğinin bu yılın sonuna doğru hareketliliğini söyledi.

BU YIL 13 GEMİ DAHA BEKLİYORUZ

Kruvaziyerlerin kente ve ülkeye döviz girdisi sağladığını belirten Güngör, şöyle devam etti: “1 Ekim’den itibaren yoğun bir gemi talebi başladı. Yıl sonuna kadar 30 gemi bekliyorduk. Şu ana kadar 17 gemi seferimiz oldu. Yıl sonuna kadar 13 gemi daha gelecek. Geç de olsa bizi mutlu eden bir durum. Özellikle Kuşadası ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Kuşadası, yılın bu son üç ayını çok yoğun gemi trafiğiyle geçiriyor.”

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ESNAFIN CAN SUYU

Sektördeki toparlanmanın 2022’de başlayacağını düşündüğünü belirten Güngör, şunları kaydetti: “Kruvaziyerler esnaf için önemli bir can suyu. Şu mevsimde 30 gemi az değildir. Dolayısıyla çarşıda bir bayram havası var. Herkes çok mutlu. Dolayısıyla herkes heyecanla 2022’nin iyi bir şekilde geçmesini bekliyor. 2022 dünya genelinde bir toparlanma senesi olacak. Türkiye de bu anlamda en güçlü toparlanan ülkelerden biri olacaktır. Şu anki rakamlara baktığımızda 650 gemiyle 750 bin yolcu rezervasyonu var. Bu, Kuşadası’nın gelmiş geçmiş kruvaziyer tarihindeki en yüksek yolcu sayısı. Önemli aksilik olmadığı müddetçe bunların gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla 2022’de bizi çok iyi bir sezon benziyor.”

Kruvaziyer ekmek kapımız

Kuşadası'nda esnaflık yapan Zeki Çalışır, dev gemilerin önemli bir döviz kaynağı olduğuna işaret ederek, "Bizim ekmek kapımız kruvaziyer limanı, Kuşadası’nın çok önemli bir ticaret kaynağıdır. Önümüzdeki sene güzel bir sezon geçireceğiz” dedi. Murat Taşın da yaşanan sıkıntılara rağmen umutlarını hiç kaybetmediklerini dile getirerek,

diye konuştu.