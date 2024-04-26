Japon otomotiv devi hedeflerini tutturamadı

Şarj noktası sayısının 1 Nisan itibarıyla 17 bin 233'e yükseldiği Türkiye'de çok sayıda elektrikli araç sahibi, müstakil evine, yazlığına, bazı kafe ve restoran işletmecileri de müşterileri için iş yerlerinin önüne şarj üniteleri kuruyor - Erzincan'ın Yaylabaşı köyündeki yazlığına şarj ünitesi kuran Alparslan Oğuz da aracını evinde şarj etmenin kolaylığını yaşayanlardan biri olurken, Mersin'deki bir kafenin müşterileri ise çayını, kahvesini içerken aracını şarj etme imkanı buluyor.