KAAN'ın 'siber' güvenliği de yerli

KAAN’ın siber güvenliği için saldırıların olabileceği en kritik noktalara yatırım yapılıyor. STM bu kapsamda siber güvenlik mimarisinin oluşturulmasında, siber güvenlik risklerinin belirlenmesinde ve siber güvenlik gereksinimlerinin oluşturulmasını sağlıyor.

KAAN’a sadece siber güvenlik ayağında destek sağlamakla kalmayan STM, danışmanlık ve mühendislik ayağında da iş birliği içinde. KAAN’ın sağlık yönetim sistemi yer aktiviteleri, harekat analiz modelleme ve simülasyon, kokpit aviyonik alt sistemleri ve entegre kontrol paneli konusunda çalışmalar devam ediyor.

PLATFORMLARA ‘SİBER’ DİZAYN

STM’nin hazırladığı Siber Tehdit Durum Raporu’na göre, savunma sanayiindeki platformların siber güvenliğine dikkat çekiliyor. Günümüz savaşlarının önemli bir kısmının artık siber dünyada gerçekleştiğine vurgu yapılan raporda, ülkelerin savunma yeteneklerinin zayıflatılması için sıklıkla siber saldırı düzenlendiği belirtildi. Devletlerin savunma stratejilerinin önemine bağlı olarak platformlara yönelik siber güvenlik saldırılarının arttığı gözlemlenen rapora göre, örneğin dünyada arabalara yapılan siber saldırıları sıklığının 2018’den 2021’e yüzde 225 arttığını tespit edildi.

Türkiye’deki platformların siber güvenlik risklerinin de göz önüne alınarak geliştirilmesi gerektiği kaydedilen raporda, İHA ve SİHA sistemleri (TOGAN, KARGU ve ALPAGU), su üstü ve denizaltı platformları, muharip insansız uçak sistemi (MİUS), milli muharip uçak (MMU), MİLGEM, Togg yerli otomobilin bu anlamda önemli olduğunun altı çizildi.

DENİZDE DE KRİTİK

Deniz platformlarına yapılan siber saldırılar da raporda detaylıca ele alındı. Bir deniz platformunun yerleşik bilgi teknolojisi ve operasyonel teknoloji sistemlerinin, karadaki sistemler kadar kolay hacklenebileceği belirtilen raporda, bu tür güvenlik ihlallerinin gemilerin, limanların, deniz tesislerinin ve diğer unsurların emniyet ve güvenliğine önemli zararlar verebileceğine dikkat çekildi.