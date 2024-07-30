|
Ekonomi

KAAN'ın 'siber' güvenliği de yerli

Savunma sanayii üretiminde portföyüne her gün bir yenisini ekleyen Türkiye, ürünlerine dönük siber saldırılara karşı da önlem alıyor. Bu noktada çalışmalarını sürdüren STM, milli uçak KAAN’ın platform siber güvenliğini geliştiriyor. Bu kapsamda KAAN’a iki aşamada destek veren STM, platform siber güvenliği ve danışma ve mühendislik konularında destek sağlıyor.

Canberk Doğan
10:51 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:58 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
KAAN
KAAN
KAAN’ın siber güvenliği için saldırıların olabileceği en kritik noktalara yatırım yapılıyor.
STM bu kapsamda siber güvenlik mimarisinin oluşturulmasında, siber güvenlik risklerinin belirlenmesinde ve siber güvenlik gereksinimlerinin oluşturulmasını sağlıyor.

KAAN’a sadece siber güvenlik ayağında destek sağlamakla kalmayan STM, danışmanlık ve mühendislik ayağında da iş birliği içinde. KAAN’ın sağlık yönetim sistemi yer aktiviteleri, harekat analiz modelleme ve simülasyon, kokpit aviyonik alt sistemleri ve entegre kontrol paneli konusunda çalışmalar devam ediyor.

PLATFORMLARA ‘SİBER’ DİZAYN

STM’nin hazırladığı Siber Tehdit Durum Raporu’na göre, savunma sanayiindeki platformların siber güvenliğine dikkat çekiliyor. Günümüz savaşlarının önemli bir kısmının artık siber dünyada gerçekleştiğine vurgu yapılan raporda, ülkelerin savunma yeteneklerinin zayıflatılması için sıklıkla siber saldırı düzenlendiği belirtildi. Devletlerin savunma stratejilerinin önemine bağlı olarak platformlara yönelik siber güvenlik saldırılarının arttığı gözlemlenen rapora göre, örneğin dünyada arabalara yapılan siber saldırıları sıklığının 2018’den 2021’e yüzde 225 arttığını tespit edildi.

Türkiye’deki platformların siber güvenlik risklerinin de göz önüne alınarak geliştirilmesi gerektiği kaydedilen raporda, İHA ve SİHA sistemleri (TOGAN, KARGU ve ALPAGU), su üstü ve denizaltı platformları, muharip insansız uçak sistemi (MİUS), milli muharip uçak (MMU), MİLGEM, Togg yerli otomobilin bu anlamda önemli olduğunun altı çizildi.

DENİZDE DE KRİTİK

Deniz platformlarına yapılan siber saldırılar da raporda detaylıca ele alındı. Bir deniz platformunun yerleşik bilgi teknolojisi ve operasyonel teknoloji sistemlerinin, karadaki sistemler kadar kolay hacklenebileceği belirtilen raporda, bu tür güvenlik ihlallerinin gemilerin, limanların, deniz tesislerinin ve diğer unsurların emniyet ve güvenliğine önemli zararlar verebileceğine dikkat çekildi.

Saldırganların kötü amaçlı yazılımları kullanarak, gemilerin otomatik tanımlama sistemi, elektronik harita gösterim ve bilgi sistemi , küresel konumlanma sistemi (GPS), makine daireleri ve radarlarına siber saldırı yapabildiğine değinilen raporda, bu saldırıların gemilerin kaçırılmasına, seyir sistemlerinin devre dışı bırakılmasına veya yanlış yönlendirilmesine, iletişimin kesilmesine, platform verilerinin imhası ve çalınmasına yol açabileceği tespitinde bulunuldu.

#KAAN
#STM
#Türkiye
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin ek ödemelerine 28 Temmuz ayarı! 4A 4B 4C'li için yeniden hesaplandı: İşte kuruşu kuruşuna yeni miktarlar...