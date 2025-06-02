Kaçak sigarada vergi kaybı 160 milyar TL

Şehrin hemen her sokağında ve iş yerinde kolaylıkla bulunabilen kaçak sigara, kıyılmış tütün ve elektronik sigara ürünleri, hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de devletin vergi kaybına yol açıyor. 2014’te yüzde 21 seviyesinde olan yasa dışı sigara denetim ve kontroller neticesinde yüzde 1,5 seviyesine kadar düştü. Ancak bu oran 2021’de yüzde 7 seviyesine kadar yükseldi. Emniyet güçleri ve ilgili birimler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında sık sık operasyonlar düzenliyor. Ancak bu çabalara rağmen, kaçak ürünlerin piyasadaki varlığı tam olarak engellenemiyor.