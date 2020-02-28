Ekonomi Kaçak yakıtta kritik düzenleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kaçak yakıtta kritik düzenleme

2017-2018 yılları arasında yapılan denetimlerde piyasa değeri 500 milyon lira olan 100 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirilmesinin ardından kritik bir düzenlemeye gidildi. Yapılan operasyonlarda ele geçirile kaçak akaryakıt, numune analiz raporu ile birlikte rafinericiye teslim edilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Kaçak akaryakıtın rafinericiler tarafından teslim alınması, bertaraf edilmesi ve enerji geri kazanım amacıyla kullanılmasına ilişkin işlemler düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı'nın "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Buna göre, yönetmelik kapsamındaki kaçak akaryakıt, numune analiz raporu ile birlikte rafinericiye teslim edilecek.

RAFİNERİYE SATILACAK

Rafinericiler, numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıtın, belirlenen kriterlerin üzerinde yabancı madde içerip içermediğini ve rafineri üretim süreçlerine zarar verip vermeyeceğini tespit etmeye yönelik analizleri, uluslararası kabul görmüş deney yöntemlerine göre yapacak veya yaptıracak.

Bu analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların akreditasyon sertifikasına sahip olması gerekiyor.

Analiz giderleri rafinericiler tarafından karşılanacak. Analiz sonucunda, üretim süreçlerine zarar vermeyeceği kanıtlanan kaçak akaryakıtı rafinericiler teslim alacak.

ZARARLI OLAN BERTARAF EDİLECEK

Yapılan veya yaptırılan analiz sonucu rafineri üretim süreçlerine zarar vereceği kanıtlanan kaçak akaryakıt, akredite laboratuvarın analiz raporuyla birlikte bertaraf ve/veya enerji geri kazanımı amacıyla Geçici Faaliyet Belgesi ve/veya Çevre Lisansı almış olan atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilmek üzere il özel idarelerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerine gönderilecek.

  • Söz konusu kurumlar, bu kapsamdaki akaryakıtın atığa dönüşmesi ile bu atığa ait beyan işleminden ve atığın mevzuata uygun şekilde geri kazanım/bertaraf tesisine gönderilmesinden sorumlu olacak.

SPK açıkladı: Borsada açığa satış yasaklandı
EKONOMİ
SPK açıkladı: Borsada açığa satış yasaklandı

Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı: Devletimizin emrindeyiz
EKONOMİ
Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı: Devletimizin emrindeyiz

Bakan müjdesini vermişti: Bugün hesaplara yatırılacak
EKONOMİ
Bakan müjdesini vermişti: Bugün hesaplara yatırılacak
Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun

Spor camiasından şehitler için taziye mesajları: Başımız sağolsun
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
Türkiyeyi havadan koruyacağız

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
'Bir değişiklik yok'

'Bir değişiklik yok'

​Dışişleri'nden sığınmacı ve göçmenlerle ilgili kritik açıklama.
Yalanladı: <br>Rusya biliyordu

Yalanladı:
Rusya biliyordu

Akar, alçak saldırının öncesi ve sonrasına dair çarpıcı bilgiler verdi.
Türkiye boğazları kapatmalı!

Türkiye boğazları kapatmalı!

Montrö'nün 21. maddesi bu hakkı Türkiye'ye veriyor.
İdlib'i<br>başlarına yıktık!

İdlib'i
başlarına yıktık!

200'ü hedef vuruldu, ​309 rejim askeri öldürüldü.
Kahramanlarımız!

Kahramanlarımız!

33 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu.
Gece boyunca <br>bombardıman!

Gece boyunca
bombardıman!

​Rejim unsurlarına yapılan misillemenin yeni görüntüleri.
Şimdi Avrupa düşünsün

Şimdi Avrupa düşünsün

Sınır kapıları açıldı, düzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor.
Dördüncü madde!

Dördüncü madde!

Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor...
Rusya'dan ilk açıklama

Rusya'dan ilk açıklama

​İdlib'deki kalleş saldırıya karşı 'biz yapmadık' savunması.
Acımız çok büyük

Acımız çok büyük

​Mehmetçiğin üsse çevirdiği iki bina alçakça vuruldu.
Devletin emrindeyiz

Devletin emrindeyiz

​Alçak saldırı sonrası iş dünyasından destek mesajı.
'Katil Rusya!'

'Katil Rusya!'

Hain saldırı sonrasında Rus konsolosluğu önünde protesto
Hayati<br>tehlikeleri yok

Hayati
tehlikeleri yok

​Hatay Valisi Doğan'dan son dakika açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.