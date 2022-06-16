Kademeli tarife ile yüzde 30 tasarruf: Yüksek faturalar bilinçli tüketime yöneltti
Dünyada artan enerji maliyetlerine karşılık formül geliştiren Türkiye, geçiş yaptığı elektrikte kademeli tarifenin meyvelerini toplamaya başladı. Türkiye, kademeli tarife ile elektrikte yüzde 30’u bulan büyük tasarruf sağladı.
Kademeli tarifenin vatandaşları tasarrufa yönelttiğini belirten Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, Yeni Şafak’a uygulamayı değerlendirdi. Karataş, “Enerji fiyatları yükselince insanlar tasarruf yapmaya başladı. Dünya genelinde bir tasarruf söz konusu. Kademeli tarife sayesinde insanlar faturalarının kabarmasını engellemek için gün içerisinde gerekli olmayan elektrikli aletleri kullanmamayı öğrendi. Türkiye genelinde uygulanan kademe sınırı ile birlikte de aylık enerji tüketiminde yüzde 30’lara varan tasarruf sağlandı” diye konuştu.
KULLANILMAYAN FİŞ ARTIK ÇEKİLİYOR
Bireysel kullanıcıların çoğunun evlerindeki buzdolabının sıcaklık ayarından tasarruflu led aydınlatmalara, hazır bekleyen televizyonun fişini çekmekten işe giderken modemi kapatmaya kadar birçok tasarruf yöntemi ile yüzde 30’luk tasarrufu elde ettiğini belirten Karataş, “Zaten ihtiyaç olmayan tüketimler kademeli tarife ile sıfıra indi enerjinin boşa harcanmaması için geliştirilen bu sistem ile birlikte gerekli tasarruflar sağlandı ve kademeli tarife uygulaması başarıya ulaşmış oldu. Enerjinin birim fiyatı ucuzken bu tarz tüketimler göze batmasa da enerji tasarrufu konusunda önemli adımlara ön ayak oldu” açıklamasında bulundu.
OTOMATİK TALİMAT MERCEK ALTINA ALINDI
Konut tüketicilerinin yüzde 70’inin 240 kilovat sınırın altında kaldığını belirten Karataş, şöyle konuştu: “Tüm dünya da enerji kıtlığı meselesinin farkına vardı. Artan petrol, doğal gaz ve diğer tüm enerji fiyatları ülkeleri tedirgin etmeye başladı. Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı bir farkındalık oluşmaya başladı. Eskiden otomatik ödeme ya da faturanın sadece tutarına bakılarak ödemeleri yapılan tüketime bakılmaya başlandı. Türkiye’nin konut kullanımında 240 kilovatlık kademeye kadar faturalar kilovat başı 1,44 TL ile faturalandırılırken 240 kilovatın üzerinde elektrik harcamaları 2,16 TL ile faturalandırılıyor. Türkiye’nin tamamında yüzde 70 kademenin altında kalarak kilovat başı 0,72 kuruş tasarruf gerçekleşti.”
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Konut başına 50 TL tasarruf sağlandı
EPDK verilerine göre Türkiye’de 47 milyondan fazla elektrik abonesi bulunuyor. Abonelerin 38 milyonu mesken, 7 milyondan fazlası ticarethane, geri kalanı ise tarımsal sulama ve aydınlatma abonesi. Türkiye ortalamasında bir harcama yapacak mesken kullanıcıları 150 kilovatlık kademe tarifesi ile 388 TL fatura ödeyecekken kademenin 240’a çıkarılması ile 331 TL fatura ödüyor. Kademenin artırılması sayesinde konut başına ayda ortalama 50 TL’lik bir tasarruf sağlandı. Bu kapsamda Türkiye çapında 38 milyon mesken abonesi 1 ayda yaklaşık 2 milyar TL’lik bir fatura yükünden kurtulmuş oldu.
Maliyetin yalnızca 3'te 1'i yansıtılıyor
Enerji üretiminde kullanılan ham maddelere göre üretim maliyetleri değişiklik gösterse de vatandaşa üretim maliyetlerinin 3’te 1’i yansıtılıyor. Hükümet elektrikte yüzde 50 ile yüzde 65 arasında bir sübvansiyonu konutlara uyguluyor. Yıllık 1 milyon megavatı geçmeyen elektrik harcaması yapan fabrika ve ticarethanelerde ise bu sübvansiyon yüzde 30- 40 arasında seyrediyor.