Kademeli tarife ile yüzde 30 tasarruf: Yüksek faturalar bilinçli tüketime yöneltti

Kademeli tarifenin vatandaşları tasarrufa yönelttiğini belirten Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, Yeni Şafak’a uygulamayı değerlendirdi. Karataş, “Enerji fiyatları yükselince insanlar tasarruf yapmaya başladı. Dünya genelinde bir tasarruf söz konusu. Kademeli tarife sayesinde insanlar faturalarının kabarmasını engellemek için gün içerisinde gerekli olmayan elektrikli aletleri kullanmamayı öğrendi. Türkiye genelinde uygulanan kademe sınırı ile birlikte de aylık enerji tüketiminde yüzde 30’lara varan tasarruf sağlandı” diye konuştu.

KULLANILMAYAN FİŞ ARTIK ÇEKİLİYOR

Bireysel kullanıcıların çoğunun evlerindeki buzdolabının sıcaklık ayarından tasarruflu led aydınlatmalara, hazır bekleyen televizyonun fişini çekmekten işe giderken modemi kapatmaya kadar birçok tasarruf yöntemi ile yüzde 30’luk tasarrufu elde ettiğini belirten Karataş, “Zaten ihtiyaç olmayan tüketimler kademeli tarife ile sıfıra indi enerjinin boşa harcanmaması için geliştirilen bu sistem ile birlikte gerekli tasarruflar sağlandı ve kademeli tarife uygulaması başarıya ulaşmış oldu. Enerjinin birim fiyatı ucuzken bu tarz tüketimler göze batmasa da enerji tasarrufu konusunda önemli adımlara ön ayak oldu” açıklamasında bulundu.

OTOMATİK TALİMAT MERCEK ALTINA ALINDI

Konut tüketicilerinin yüzde 70’inin 240 kilovat sınırın altında kaldığını belirten Karataş, şöyle konuştu: “Tüm dünya da enerji kıtlığı meselesinin farkına vardı. Artan petrol, doğal gaz ve diğer tüm enerji fiyatları ülkeleri tedirgin etmeye başladı. Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı bir farkındalık oluşmaya başladı. Eskiden otomatik ödeme ya da faturanın sadece tutarına bakılarak ödemeleri yapılan tüketime bakılmaya başlandı. Türkiye’nin konut kullanımında 240 kilovatlık kademeye kadar faturalar kilovat başı 1,44 TL ile faturalandırılırken 240 kilovatın üzerinde elektrik harcamaları 2,16 TL ile faturalandırılıyor. Türkiye’nin tamamında yüzde 70 kademenin altında kalarak kilovat başı 0,72 kuruş tasarruf gerçekleşti.”

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Konut başına 50 TL tasarruf sağlandı

EPDK verilerine göre Türkiye’de 47 milyondan fazla elektrik abonesi bulunuyor. Abonelerin 38 milyonu mesken, 7 milyondan fazlası ticarethane, geri kalanı ise tarımsal sulama ve aydınlatma abonesi. Türkiye ortalamasında bir harcama yapacak mesken kullanıcıları 150 kilovatlık kademe tarifesi ile 388 TL fatura ödeyecekken kademenin 240’a çıkarılması ile 331 TL fatura ödüyor. Kademenin artırılması sayesinde konut başına ayda ortalama 50 TL’lik bir tasarruf sağlandı. Bu kapsamda Türkiye çapında 38 milyon mesken abonesi 1 ayda yaklaşık 2 milyar TL’lik bir fatura yükünden kurtulmuş oldu.

Maliyetin yalnızca 3'te 1'i yansıtılıyor

Enerji üretiminde kullanılan ham maddelere göre üretim maliyetleri değişiklik gösterse de vatandaşa üretim maliyetlerinin 3’te 1’i yansıtılıyor. Hükümet elektrikte yüzde 50 ile yüzde 65 arasında bir sübvansiyonu konutlara uyguluyor. Yıllık 1 milyon megavatı geçmeyen elektrik harcaması yapan fabrika ve ticarethanelerde ise bu sübvansiyon yüzde 30- 40 arasında seyrediyor.

FOTOĞRAF 9 Elektrik faturalarında yeni dönem bu ay başlıyor. Kademeli elektrik tarifesi, aylık 150 kilovatsaat tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını öngörüyor. Bu yıl ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL’den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olacak.<br><br> Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti ekonomi kurmayları, kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha fazla destek sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu: \"38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60’ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir. 2002 yılında elektrik ve doğalgaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47’sine tekabül ediyor. Bugün bu rakam yeni fiyatlara, yani artış fiyatlarına rağmen 2002 yılında yüzde 47 olmasına rağmen 2022 yılında asgari ücretin yüzde 12,9’u seviyelerine gelmiştir. Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. Konut elektrik fiyatları AB ortalaması 21,92 Euro centkilovatsaat iken ülkemizde bu 9,16 Euro centkilovatsaattir. Konut doğalgaz fiyatları AB ortalaması 6,39 Euro centkilovatsaat iken ülkemizde 1,64 Euro centkilovatsaattir. Yani 1’e 4 kattır. Maliyet bazlı fiyatlandırmanın, öngörülebilirliğin sağlanması ve enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte dünyadaki gelişmeler ve Avrupa Birliği’ndeki söz konusu fiyatlar dikkate alındığında halkımıza yüksek oranda desteğimiz devam etmektedir ve edecektir.\" Elektrik faturalarında dikkat çeken önemli detay ortaya çıktı: Kademeli tarifeden kaç hane yararlanacak? Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasından Türkiye'de kaç milyon hanenin 150 kilovatsaatin altında elektrik tüketerek uygun tarifeden yararlanacağı belli oldu. Peki elektrik faturalarında kademeli tarifeden kaç hane yararlanacak? İşte merak edilenler...

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