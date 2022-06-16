Ekonomi Kademeli tarife ile yüzde 30 tasarruf Yüksek faturalar bilinçli tüketime yöneltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kademeli tarife ile yüzde 30 tasarruf: Yüksek faturalar bilinçli tüketime yöneltti

Dünyada artan enerji maliyetlerine karşılık formül geliştiren Türkiye, geçiş yaptığı elektrikte kademeli tarifenin meyvelerini toplamaya başladı. Türkiye, kademeli tarife ile elektrikte yüzde 30’u bulan büyük tasarruf sağladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kademeli tarife ile yüzde 30 tasarruf: Yüksek faturalar bilinçli tüketime yöneltti
Arşiv

Kademeli tarifenin vatandaşları tasarrufa yönelttiğini belirten Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, Yeni Şafak’a uygulamayı değerlendirdi. Karataş, “Enerji fiyatları yükselince insanlar tasarruf yapmaya başladı. Dünya genelinde bir tasarruf söz konusu. Kademeli tarife sayesinde insanlar faturalarının kabarmasını engellemek için gün içerisinde gerekli olmayan elektrikli aletleri kullanmamayı öğrendi. Türkiye genelinde uygulanan kademe sınırı ile birlikte de aylık enerji tüketiminde yüzde 30’lara varan tasarruf sağlandı” diye konuştu.

KULLANILMAYAN FİŞ ARTIK ÇEKİLİYOR

  • Bireysel kullanıcıların çoğunun evlerindeki buzdolabının sıcaklık ayarından tasarruflu led aydınlatmalara, hazır bekleyen televizyonun fişini çekmekten işe giderken modemi kapatmaya kadar birçok tasarruf yöntemi ile yüzde 30’luk tasarrufu elde ettiğini belirten Karataş, “Zaten ihtiyaç olmayan tüketimler kademeli tarife ile sıfıra indi enerjinin boşa harcanmaması için geliştirilen bu sistem ile birlikte gerekli tasarruflar sağlandı ve kademeli tarife uygulaması başarıya ulaşmış oldu. Enerjinin birim fiyatı ucuzken bu tarz tüketimler göze batmasa da enerji tasarrufu konusunda önemli adımlara ön ayak oldu” açıklamasında bulundu.

OTOMATİK TALİMAT MERCEK ALTINA ALINDI

Konut tüketicilerinin yüzde 70’inin 240 kilovat sınırın altında kaldığını belirten Karataş, şöyle konuştu: “Tüm dünya da enerji kıtlığı meselesinin farkına vardı. Artan petrol, doğal gaz ve diğer tüm enerji fiyatları ülkeleri tedirgin etmeye başladı. Maliyetlerin yüksek olmasından dolayı bir farkındalık oluşmaya başladı. Eskiden otomatik ödeme ya da faturanın sadece tutarına bakılarak ödemeleri yapılan tüketime bakılmaya başlandı. Türkiye’nin konut kullanımında 240 kilovatlık kademeye kadar faturalar kilovat başı 1,44 TL ile faturalandırılırken 240 kilovatın üzerinde elektrik harcamaları 2,16 TL ile faturalandırılıyor. Türkiye’nin tamamında yüzde 70 kademenin altında kalarak kilovat başı 0,72 kuruş tasarruf gerçekleşti.”

Konut başına 50 TL tasarruf sağlandı

  • EPDK verilerine göre Türkiye’de 47 milyondan fazla elektrik abonesi bulunuyor. Abonelerin 38 milyonu mesken, 7 milyondan fazlası ticarethane, geri kalanı ise tarımsal sulama ve aydınlatma abonesi. Türkiye ortalamasında bir harcama yapacak mesken kullanıcıları 150 kilovatlık kademe tarifesi ile 388 TL fatura ödeyecekken kademenin 240’a çıkarılması ile 331 TL fatura ödüyor. Kademenin artırılması sayesinde konut başına ayda ortalama 50 TL’lik bir tasarruf sağlandı. Bu kapsamda Türkiye çapında 38 milyon mesken abonesi 1 ayda yaklaşık 2 milyar TL’lik bir fatura yükünden kurtulmuş oldu.

Maliyetin yalnızca 3'te 1'i yansıtılıyor

Enerji üretiminde kullanılan ham maddelere göre üretim maliyetleri değişiklik gösterse de vatandaşa üretim maliyetlerinin 3’te 1’i yansıtılıyor. Hükümet elektrikte yüzde 50 ile yüzde 65 arasında bir sübvansiyonu konutlara uyguluyor. Yıllık 1 milyon megavatı geçmeyen elektrik harcaması yapan fabrika ve ticarethanelerde ise bu sübvansiyon yüzde 30- 40 arasında seyrediyor.

Elektrik faturalarında dikkat çeken önemli detay ortaya çıktı: Kademeli tarifeden kaç hane yararlanacak?
FOTOĞRAF 9
Title
Elektrik faturalarında yeni dönem bu ay başlıyor. Kademeli elektrik tarifesi, aylık 150 kilovatsaat tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını öngörüyor.
Title
Bu yıl ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150 kilovatsaate kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL’den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olacak.<br><br>
Title
Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti ekonomi kurmayları, kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha fazla destek sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Title
\"38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip olup başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin yüzde 60’ı ay olarak bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir.
Title
2002 yılında elektrik ve doğalgaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47’sine tekabül ediyor.
Title
Bugün bu rakam yeni fiyatlara, yani artış fiyatlarına rağmen 2002 yılında yüzde 47 olmasına rağmen 2022 yılında asgari ücretin yüzde 12,9’u seviyelerine gelmiştir.
Title
Elektrikte kademeli tarife kapsamında mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, 150 kilovatsaatin üstü için kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak.
Title
Konut elektrik fiyatları AB ortalaması 21,92 Euro centkilovatsaat iken ülkemizde bu 9,16 Euro centkilovatsaattir. Konut doğalgaz fiyatları AB ortalaması 6,39 Euro centkilovatsaat iken ülkemizde 1,64 Euro centkilovatsaattir.
Title
Yani 1’e 4 kattır. Maliyet bazlı fiyatlandırmanın, öngörülebilirliğin sağlanması ve enerji piyasalarının sürdürülebilirliği için zorunlu miktar kadar bir düzenleme yapılmış olmakla birlikte dünyadaki gelişmeler ve Avrupa Birliği’ndeki söz konusu fiyatlar dikkate alındığında halkımıza yüksek oranda desteğimiz devam etmektedir ve edecektir.\"
Elektrik faturalarında dikkat çeken önemli detay ortaya çıktı: Kademeli tarifeden kaç hane yararlanacak?
Elektrik faturalarında kademeli tarife uygulamasından Türkiye'de kaç milyon hanenin 150 kilovatsaatin altında elektrik tüketerek uygun tarifeden yararlanacağı belli oldu. Peki elektrik faturalarında kademeli tarifeden kaç hane yararlanacak? İşte merak edilenler...


Elektrik faturalarında yeni tarife
FOTOĞRAF 6
Title
Elektrik faturalarıyla ilgili yeni gelişme... Elektrikte ticarethane ve konut tarifesine yeni bir kalem daha ekleniyor. Küçük esnafın bir süre önce gündeme taşıdığı elektrikte \"özel esnaf tarifesi\" uygulanması için çalışma başlatıldı. Esnafa elektrikle ilgili yeni bir paket geliyor. Yeni tarifenin ciroya göre mi, tüketilen elektriğe göre mi belirleneceği, yoksa sadece esnaf ve sanatkarlar odalarına bağlı esnaf için mi uygulanacağı yapılacak çalışma sonrası netleşecek.
Title
İKİ KADEMELİ TARİFE DEVREDE<br><br>Mevcut uygulamada elektrik tarifesinde 'mesken' ve 'ticarethane' ayrımı yapılıyor. Her iki kesim için farklı tarife uygulanıyor. Ayrıca konutta da 'az tüketenden az, çok tüketenden çok' esasına göre iki kademeli tarife devrede.
Title
ARA TARİFE FORMÜLÜ!<br><br>Akşam'ın haberine göre; Halen esnaf ise 'ticarethane' tarifesinden fatura ödüyor. Şayet yeni paket hayata geçerse esnafın elektrik faturası sanayiciye göre düşecek. Faturadaki düşüş ise meskenlerde olduğu gibi kademeli bir tarife veya 'konut' ile 'ticarethane' arasında ara tarife formülü ile sağlanacak.
Title
210 KİLOVATSAATE YÜKSELMİŞTİ<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlara elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatı verdiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi. 210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı. Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak. 42 lira indirim sağlanacak.
Title
ELEKTRİK FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?<br>Elektrik birim fiyatlarını belirleme yetkisi mevcut yasa ve düzenlemelere göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) aittir. EPDK da elektriğin üretiminden, tüketiciye ulaşana kadar olan her aşamasındaki maliyetleri dikkate alarak tarifeleri oluşturmakta ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. Görevli tedarik şirketlerinin birim fiyatın belirlenmesi hususunda herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır.<br>Elektrik faturalarıyla ilgili yeni formül... Ara tarife geliyor.
Title
KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİ NEDİR?<br>Enerjinin verimli kullanımını desteklemek, tasarruf bilincini yaygınlaştırmak ve evinde enerjiyi daha az tüketen vatandaşların faturalarının da bu doğrultuda düzenlenmesini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren günlük 5 kilovatsaat (kWh) altında kalan tüketimler için farklı, üstünde kalan tüketimler için farklı birim fiyat belirlenmesi yöntemi ile ‘Kademeli Elektrik Tarifesi’ uygulanmaya başlamıştır.
Elektrik faturalarında yeni tarife
Elektrik faturalarında iki kademeli tarife uygulaması hayata geçti. İlk etapta 150 kilovata kadar olan kısım ilk kademe, 150 kilovattan sonraki tüketilen elektrik ise ikinci kademeden fiyatlandırılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bu sınırın 150'den 210 kilovata yükseltildiğini açıkladı. Böylelikle yüksek gelen elektrik faturalarında indirim olacak. Şimdi de elektrik faturalarında 'ara tarife' uygulaması gündeme geldi. Peki Elektrik faturalarında ara tarife nedir? Elektrik faturalarında ara tarife nasıl olacak? Detaylar haberimizde...
Müjdeler peş peşe geldi

Müjdeler peş peşe geldi

​Rakamlar netleşiyor: Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
13 ile sarı kodlu uyarı

13 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Haber kılıflı muhbirlik

​Diyarbakır'dan havalanan F-16'ları son dakika haberi olarak PKK'ya bildirdiler.

​Ordu'da heyecan verici keşif.

​Putin uyarmıştı: Savaşın dengesini değiştirecek.

​Karadeniz gazını çıkarma çalışmaları böyle yürütülüyor.

​Dış politikada hükümete akıl vermeye çalışan TÜSİAD'a Erdoğan'dan sert tepki.

​Trafik kazasında ölen gencin Afganlar tarafından öldürüldüğü yalanını yaydılar.

​Köylülerin 'ses bombası' sitemi.

​Hükümetin resmi artışı açıklamasını bekliyorlar.

​Brezilya polisi cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

​Selfie çekmek isterken canından oluyordu.

​Çaldığı 41 büyükbaşı kestirip kasaplara satmış.

​Maymun çiçeği virüsü kapıya dayandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.