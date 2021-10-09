Ekonomi Kadın girişimciliğini destekleyelim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kadın girişimciliğini destekleyelim

Sürdürülebilir kalkınmanın, kadınların ekonomik ve sosyal güçlenmesiyle mümkün olacağını söyleyen Emine Erdoğan, “Kadınların güçlenmesi toplumu da şekillendiriyor. Güçlü kadınlar, güzel bir geleceğin köprüleri haline geliyor. Kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim” çağrısı yaptı.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Kadın girişimciliğini destekleyelim
Emine Erdoğan, kadınların sürdürülebilir ekonominin liderleri olacağına yürekten inandığını belirtti.

Kadınların iş hayatına katılmasını ve girişimicilik ekosisteminde yer almasını sağlayan destekler de gün geçtikçe artıyor. Halkbank Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul’da düzenlenen “Halkbank Üreten Kadınlar Türkiye Zirvesi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların sürdürülebilir ekonominin liderleri olacağına yürekten inandığını belirtti. Erdoğan, “Çevreye sıfır zarar’ ilkesiyle büyüyen şirketler eminim ki kadınların eseri olacak. Yeter ki kadın girişimciliğini en üst seviyede destekleyelim ve hayatın kadın fikriyle yeniden yorumlanmasına fırsat verelim” değerlendirmesinde bulundu.

SON DERECE UMUT VERİCİ

  • Erdoğan, sürdürülebilir kalkınmayı başarmayı isteyen her ülkenin, kadınların güçlenmesine önem vermesi gerektiğini ifade etti. Kalkınmanın ancak kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmesiyle mümkün olduğunun altını çizen Erdoğan, kadınların kendi işlerini kurmaları ve bu konuda cesaretlenmeleri için verilen kredilerin hayatları dönüştürdüğünün altını çizdi. Kadın girişimci ekosisteminin desteklenmesinin son derece umut verici bulduğuna vurgu yapan Emine Erdoğan, “Kadınların yalnızca çalışan olmalarını değil, girişimci olarak karşımıza çıkmalarını arzu ediyoruz. Girişimcilik bir fikri, bir hayali somutlaştıran büyük bir güçtür. Bilhassa bu sebeple kadınların girişimcilik dünyasında kendilerine yer açmaları çok önemli” diye konuştu.

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ZİHİNSEL VE ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR

Emine Erdoğan, dijital dönüşümün hızla gerçekleştiğine dikkat çekerek, herkesin tüketici olduğu teknoloji dünyasının erkek egemen bir kültüre sahip olduğunu, kadınlar bu alanda üretici ve tasarımcı olarak yer almazlarsa geleceğin tek taraflı olacağını söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelenin, dünyanın en önemli meselesi haline geldiğine de dikkat çeken Erdoğan, “Hükümetler Arası İklim Paneli’nin yeni yayınladığı rapor, dünyayı uyandırması gereken bir çalar saattir. Her alanda zihinsel, endüstriyel bir dönüşüme ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Halkbank’ın, işini kurmak isteyen kadınların oluşturduğu sinerjiyi doğru kanalize ettiğini belirterek, “Ülkemizin istihdam ve girişimcilik çıtasının yükselmesine katkı sunuluyor” değerlendirmesinde bulundu.

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