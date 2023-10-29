Kadın ve genç girişimciye yeni destek

AK Parti’nin seçim vaatleri içerisinde yer alan Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalar tamamlandı. Bankanın kurulması için gereken yasal düzenleme, haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine alınacak. Yasa teklifine göre, bankanın ana sermayesi, madenler, doğal gaz, petrol gelirlerinden sağlanacak. Banka, 18-25 arasındaki yeni çiftlere 150 bin TL tutarında evlilik kredisinin yanı sıra kadın girişimcilere, genç yatırımcılara da kredi önceliği tanıyacak. Çiftçilere de destek verecek.

KASIMDA YASALAŞIR

Aile ve Gençlik Bankası’nı düzenleyen yasanın, haftaya Meclis gündemine gelmesi ve kasım ayında yasalaşarak, 2024 yılında hayat geçirilmesi bekleniyor. Kadın girişimcileri ve gerçleri yakından ilgilendiren çalışma için AK Parti Meclis Grup yönetimi, yasa teklifini önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı’na sunacak. Edinilen bilgiye göre, düzenleme, çerçeve yasa olarak hazırlandığı için torba kanun teklifine eklenmeden salt bankanın yapısını ve işleyişini düzenleyen maddelerden oluşacak.

KADIN VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Bankanın ana sermayesi, madenlerden, doğal gaz ve petrol gelirlerinden elde edilen gelirden sağlanan gelirlerden yüzdelik pay verilerek sağlanacak. Bankanın temel amacı, ailelere, gençlere ve kadınlara destek kredisi vermek olacak. Evlilik kredisi dışında genç yatırımcılara ve kadın girişimcilere ticari destek kredisi de verilecek. Kredi kullanımında genç yatırımcılara öncelik sağlayacak ve kadın girişimlerine pozitif ayrımcılık ilkesiyle hareket edecek.











