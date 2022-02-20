Ekonomi Kadınlara girişimcilik köprüsü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kadınlara ‘girişimcilik’ köprüsü

Kadınlara iş ve sosyal hayatta temas etmek istediklerini söyleyen MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, kadın girişimciliği için köprü görevi üstleneceklerini söyledi. Toplumda farkındalık oluşturmak istediklerine işaret eden İlbahar, “Önümüzde bir engel yok. Bu konuda kadın girişimcilerimizi cesaretlendiriyoruz” dedi.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Kadınlara ‘girişimcilik’ köprüsü
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 300 üyeyle kadınları iş hayatında temsil eden MÜSİAD Kadın, kadın girişimciliğini artırmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında görevi devralan MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar’la, çalışmaları, yeni projeleri ve kadın girişimcilerin en çok zorlandıkları konuları konuştuk.

Meryem İlbahar
Meryem İlbahar

FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ

Kadınları iş hayatının yanı sıra, birçok alanda temas etmek istediklerini vurgulayan Meryem İlbahar, “İş hayatı kadar, aile hayatı, sosyal yaşam ve eğitim konularına da ağırlık vereceğiz. Hepsine temas edebilirsek ve sorunları görüp bunlara çözüm önerileriyle raporlar geliştirirsek, toplumda farkındalık oluşturabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

ÖNÜMÜZDE ENGEL YOK

Kadın girişimcilerin büyük fikirleri olduğu halde, bu fikri hayata geçirmede sıkıntı yaşadıklarını ve başlamak için de cesaretlendirilmeyi beklediklerine işaret eden İlbahar, şöyle devam etti: “Bir fikri somutlaştırmak için aslında önümüzde bir engel yok. Sadece bu fikri gerekli yerlere ulaştırabilmek önemli. Bizler kadın girişimcilerimizi cesaretlendiriyoruz. Gerekli yerlere başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Girişimlerin oluşmasında köprü olma görevini tamamladıktan sonra, onlar da hayallerini daha kolayca gerçekleştirebiliyor.”

Fikirlere ‘kuluçka merkezi’ geliyor

  • Bir fikri ve hayali olan kadınların bu düşüncelerini somutlaştırmak için kuluçka merkezi kurulacağını ve alt yapısını oluşturduklarını açıklayan Meryem İlbahar, “Eğitim alanında, mentorluk, teşvikler gibi konularda destek olup köprü görevi görmeyi amaçlıyoruz. Kuluçka merkez için projeleri iş geliştirme uzmanlarımızla masaya yatıracağız” diye konuştu.

5 farklı komisyon

300’ü aşan üye sayısını artıracaklarını söyleyen İlbahar, “Yurt içi ve yurt dışındaki kadınlara nasıl temas edebiliriz gibi konuları çalışacağız. Bizim yerel ve global, iş geliştirme ve projeler, aile ve insan hakları,hamilik, kültür sanat ve medya olmak üzere 5 komisyonumuz var. Hepsinin belirlenmiş çalışma alanları mevcut” dedi.

Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum
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Mutfağında farklı lezzetleri keşfetmeye çalışan Emine Altındağ, demir tatlısı yapmak için gerekli malzemeyi temin etmesiyle başladığı mutfak malzemesi ve pasta kalıbı işine koyuldu. Sektöre 6 yıl önce giren Altındağ, anlaştığı bir ustayla imal ettiği kalıpların sosyal medyadan ilgi görmesiyle ilk dükkanını açtı.
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İşlerinin büyümesiyle talebe yetişemeyen girişimci Altındağ, KOSGEB desteğiyle yurt içi ve dışından talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor. <br><br> Ticaret hayatına dair hiç bilgisi olmadığını anlatan Altındağ, KOSGEB'in girişimci kadınlara verdiği destekle hayatının değiştiğini aktardı.
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Altndağ, başvuruların son gününde görevlinin de ilgisiyle hikayesinin başladığını anlatarak, \"Gördüğüm kursun ardından KOSGEB desteğiyle, vergi levhamla 10 metrekarelik ilk küçük şahıs firmamı açtım. Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım. 100, 200 derken kadınlarımız işlerini büyütebilirler.\" diye konuştu.
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\"Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz\" <br><br> Kısa sürede mutfak araç gereçleri üzerine satış yaptığı dükkanında işleri büyüttüğünü, yurt içi ve dışı satışlarıyla yıllık 3 milyon lira gelir elde ettiğini vurgulayan Altındağ, şöyle devam etti: \"Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. e-ticaret işlerine de devam ediyoruz. Sayfamızın farkına varan yurt dışından takipçilerimiz de var. Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz. Mutfağımda yemek yaparken, saçımda yağ ve salça kokusu varken 40'lı yaşların üzerinde ticarete atıldım.\"
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\"Türkiye ekonomisinde biz de varız\" <br><br> Altındağ, mağazasında birçok farklı mutfak ürününün satışını yaptığını söyledi. <br><br> Salgından önce çalışmak isteyen kadınlar için kurslar verdiğini paylaşan Altındağ, şunları kaydetti: \"Birçok kadın bazı nedenlerle çalışma hayatında yer alamıyor. Ben ve benim gibi girişimci kadınlara yardımcı olacak benden daha fazla kanala ulaşabilecek bakan, müsteşar, haberci, memur ya da Anadolu'daki sıradan bir kadın olur. Birbirimize destek verelim, 'Türkiye ekonomisinde biz de varız' diyelim. Benim tek istediğim bu. Yaşım 48 çocuklarımı büyüttüm, hayatımın sonuna doğru gidiyorum, bir insanın hayatına nasıl dokunabilirim bunun mücadelesi içindeyim.\"
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Altındağ, şehit ailelerinin ve ekonomik olarak zayıf durumda olan ailelerin kız çocuklarına burs imkanı sağlamak istediğini de sözlerini ekledi.
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KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten kadın girişimci yılda 3 milyon lira kazanıyor
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum
Konya'da 10 metrekarelik dükkanda mutfak malzemeleri satışıyla başladığı işi KOSGEB desteğiyle büyüten 48 yaşındaki Emine Altındağ, ihracata başladı. Altındağ "Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım.Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Toplamda yıllık 3 milyon lira gelir elde ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uşaklı kadın girişimci ürünleriyle dünyaya açıldı: Eşi benzeri yok kişiye özel tasarım yapıyor
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Uşaklı kadın girişimci Ayşe Erdem, köylerdeki atölyelerde, eski halı, kilim ve çaputlardan elde ettiği malzemeyi kişiye özel tasarımlarla yeniden dokutarak, yurt dışına satıyor.
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Erdem,1993 yılında Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulundan mezun olduktan sonra aynı yıl Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kütüphane müdürü olarak atandı.<br><br>Burada 4 yıl çalışan Erdem, memuriyetten istifa edip, memleketi Uşak'ta, bir halı firmasında yönetici olarak işe başladı.
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Edindiği tecrübelerle kendi işini kurmaya karar veren Erdem, 2009'da ortağıyla birlikte halı ve kilim sektöründe faaliyete başladı.
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Kişiye özel tasarımlar üzerine yoğunlaşan Erdem, kıl, kendir ve çaput kilim ve halıları söktürüp yeni tasarımlarla, istenilen ebatlarda halı ve kilim dokutuyor.
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Erdem, Uşak ve Manisa'daki 60 civarındaki tezgahta 150 kadar kadına istihdam sağlıyor.<br><br>
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\"Ürettiğimiz halının eşi yok\"<br><br>Ayşe Erdem, tamamen yurt dışı odaklı çalıştıklarını belirtti.<br><br>Katıldıkları fuarlardan siparişler aldıklarını aktaran Erdem, \"Ağırlıklı olarak ihracatımız ABD, Almanya ve Fransa'ya oluyor. Modern halılar üretiyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin metre kare halı ihracatı yapabiliyoruz.\" dedi.
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Daha önce eski kilimleri satın alıp, satışa çıkardıklarını aktaran Erdem, şöyle devam etti:<br><br>\"Tamamen eskimiş kullanılmayacak olanları nasıl değerlendirebiliriz diye düşündük. Bu işi yapmaya karar verdik. Eski kıl, kendir, çaput gibi kilimleri söküp bunları modern halılara aktarıyoruz. Bunlar siyah beyaz ağırlıklı oluyor genellikle ama mobilyalara uygun şekilde de içerisine renk de katabiliyoruz. Yani tamamen kişiye özel bir tasarım oluyor. Bizim ürettiğimiz halının başka eşi yok. Alan kişiye de bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Onu başka bir evde ya da başka bir yerde görme şansı yok. Tek ürün.\"
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\"Hep beraber büyüyoruz\"<br><br>Yaptığı işten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:<br><br>\"Keşke daha çok kadına istihdam sağlasaydım. Güzel bir şey. Hep beraber büyüyoruz. Sektörün genelinde hep erkekler var. Halılarıyla ünlü Uşak'tan çıkan bir kadın olarak bu işi başarabildiğim için gurur duyuyorum.\"
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Uşaklı kadın girişimci ürünleriyle dünyaya açıldı: Eşi benzeri yok kişiye özel tasarım yapıyor
Eski halı ve kilimleri söktürüp talep edilen tasarım ve ebatlarda yeniden dokutarak yurt dışındaki müşterilerine satan Ayşe Erdem, 150 kadına istihdam sağlıyor. Kadın girişimci Ayşe Erdem "Ağırlıklı olarak ihracatımız ABD, Almanya ve Fransa'ya oluyor. Modern halılar üretiyoruz. Yılda yaklaşık 10 bin metrekare halı ihracatı yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

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