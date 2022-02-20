Kadınlara ‘girişimcilik’ köprüsü

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 300 üyeyle kadınları iş hayatında temsil eden MÜSİAD Kadın, kadın girişimciliğini artırmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında görevi devralan MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar’la, çalışmaları, yeni projeleri ve kadın girişimcilerin en çok zorlandıkları konuları konuştuk.

Meryem İlbahar

FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ

Kadınları iş hayatının yanı sıra, birçok alanda temas etmek istediklerini vurgulayan Meryem İlbahar, “İş hayatı kadar, aile hayatı, sosyal yaşam ve eğitim konularına da ağırlık vereceğiz. Hepsine temas edebilirsek ve sorunları görüp bunlara çözüm önerileriyle raporlar geliştirirsek, toplumda farkındalık oluşturabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

ÖNÜMÜZDE ENGEL YOK

Kadın girişimcilerin büyük fikirleri olduğu halde, bu fikri hayata geçirmede sıkıntı yaşadıklarını ve başlamak için de cesaretlendirilmeyi beklediklerine işaret eden İlbahar, şöyle devam etti: “Bir fikri somutlaştırmak için aslında önümüzde bir engel yok. Sadece bu fikri gerekli yerlere ulaştırabilmek önemli. Bizler kadın girişimcilerimizi cesaretlendiriyoruz. Gerekli yerlere başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Girişimlerin oluşmasında köprü olma görevini tamamladıktan sonra, onlar da hayallerini daha kolayca gerçekleştirebiliyor.”

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Fikirlere ‘kuluçka merkezi’ geliyor

Bir fikri ve hayali olan kadınların bu düşüncelerini somutlaştırmak için kuluçka merkezi kurulacağını ve alt yapısını oluşturduklarını açıklayan Meryem İlbahar, “Eğitim alanında, mentorluk, teşvikler gibi konularda destek olup köprü görevi görmeyi amaçlıyoruz. Kuluçka merkez için projeleri iş geliştirme uzmanlarımızla masaya yatıracağız” diye konuştu.

5 farklı komisyon

300’ü aşan üye sayısını artıracaklarını söyleyen İlbahar, “Yurt içi ve yurt dışındaki kadınlara nasıl temas edebiliriz gibi konuları çalışacağız. Bizim yerel ve global, iş geliştirme ve projeler, aile ve insan hakları,hamilik, kültür sanat ve medya olmak üzere 5 komisyonumuz var. Hepsinin belirlenmiş çalışma alanları mevcut” dedi.

FOTOĞRAF 7 Mutfağında farklı lezzetleri keşfetmeye çalışan Emine Altındağ, demir tatlısı yapmak için gerekli malzemeyi temin etmesiyle başladığı mutfak malzemesi ve pasta kalıbı işine koyuldu. Sektöre 6 yıl önce giren Altındağ, anlaştığı bir ustayla imal ettiği kalıpların sosyal medyadan ilgi görmesiyle ilk dükkanını açtı. İşlerinin büyümesiyle talebe yetişemeyen girişimci Altındağ, KOSGEB desteğiyle yurt içi ve dışından talepleri karşılamak için gece gündüz çalışıyor. <br><br> Ticaret hayatına dair hiç bilgisi olmadığını anlatan Altındağ, KOSGEB'in girişimci kadınlara verdiği destekle hayatının değiştiğini aktardı. Altndağ, başvuruların son gününde görevlinin de ilgisiyle hikayesinin başladığını anlatarak, \"Gördüğüm kursun ardından KOSGEB desteğiyle, vergi levhamla 10 metrekarelik ilk küçük şahıs firmamı açtım. Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım. 100, 200 derken kadınlarımız işlerini büyütebilirler.\" diye konuştu. \"Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz\" <br><br> Kısa sürede mutfak araç gereçleri üzerine satış yaptığı dükkanında işleri büyüttüğünü, yurt içi ve dışı satışlarıyla yıllık 3 milyon lira gelir elde ettiğini vurgulayan Altındağ, şöyle devam etti: \"Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. e-ticaret işlerine de devam ediyoruz. Sayfamızın farkına varan yurt dışından takipçilerimiz de var. Almanya, Fransa, Lübnan ve Norveç'e gönderiyoruz. Mutfağımda yemek yaparken, saçımda yağ ve salça kokusu varken 40'lı yaşların üzerinde ticarete atıldım.\" \"Türkiye ekonomisinde biz de varız\" <br><br> Altındağ, mağazasında birçok farklı mutfak ürününün satışını yaptığını söyledi. <br><br> Salgından önce çalışmak isteyen kadınlar için kurslar verdiğini paylaşan Altındağ, şunları kaydetti: \"Birçok kadın bazı nedenlerle çalışma hayatında yer alamıyor. Ben ve benim gibi girişimci kadınlara yardımcı olacak benden daha fazla kanala ulaşabilecek bakan, müsteşar, haberci, memur ya da Anadolu'daki sıradan bir kadın olur. Birbirimize destek verelim, 'Türkiye ekonomisinde biz de varız' diyelim. Benim tek istediğim bu. Yaşım 48 çocuklarımı büyüttüm, hayatımın sonuna doğru gidiyorum, bir insanın hayatına nasıl dokunabilirim bunun mücadelesi içindeyim.\" Altındağ, şehit ailelerinin ve ekonomik olarak zayıf durumda olan ailelerin kız çocuklarına burs imkanı sağlamak istediğini de sözlerini ekledi. KOSGEB desteğiyle işlerini büyüten kadın girişimci yılda 3 milyon lira kazanıyor Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle işlerini büyüttü: 50 lira ile başladım şimdi yılda 3 milyon lira kazanıyorum Konya'da 10 metrekarelik dükkanda mutfak malzemeleri satışıyla başladığı işi KOSGEB desteğiyle büyüten 48 yaşındaki Emine Altındağ, ihracata başladı. Altındağ "Bugün devletimiz birçok kanalda yardımcı olmaya çalışıyor, 'Siz yapın biz destekleriz' diyor. Bu işe 50 lirayla başladım.Ülkede bütün şehirlere kargoyla ürünlerimizi gönderiyoruz. Şehirden bir iz taşıması adına da paketlerimizin içine hediyelik, 'Mevlana şekeri' koyuyoruz. Bugün zaman zaman yurt dışına da ürün gönderiyoruz. Toplamda yıllık 3 milyon lira gelir elde ediyorum" ifadelerini kullandı.



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