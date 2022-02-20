Kadınlara ‘girişimcilik’ köprüsü

Kadınlara iş ve sosyal hayatta temas etmek istediklerini söyleyen MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar, kadın girişimciliği için köprü görevi üstleneceklerini söyledi. Toplumda farkındalık oluşturmak istediklerine işaret eden İlbahar, “Önümüzde bir engel yok. Bu konuda kadın girişimcilerimizi cesaretlendiriyoruz” dedi.
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) bünyesinde 2018 yılında kurulan ve 300 üyeyle kadınları iş hayatında temsil eden MÜSİAD Kadın, kadın girişimciliğini artırmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında görevi devralan MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar’la, çalışmaları, yeni projeleri ve kadın girişimcilerin en çok zorlandıkları konuları konuştuk.
FARKINDALIK OLUŞTURACAĞIZ
Kadınları iş hayatının yanı sıra, birçok alanda temas etmek istediklerini vurgulayan Meryem İlbahar, “İş hayatı kadar, aile hayatı, sosyal yaşam ve eğitim konularına da ağırlık vereceğiz. Hepsine temas edebilirsek ve sorunları görüp bunlara çözüm önerileriyle raporlar geliştirirsek, toplumda farkındalık oluşturabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
ÖNÜMÜZDE ENGEL YOK
Kadın girişimcilerin büyük fikirleri olduğu halde, bu fikri hayata geçirmede sıkıntı yaşadıklarını ve başlamak için de cesaretlendirilmeyi beklediklerine işaret eden İlbahar, şöyle devam etti: “Bir fikri somutlaştırmak için aslında önümüzde bir engel yok. Sadece bu fikri gerekli yerlere ulaştırabilmek önemli. Bizler kadın girişimcilerimizi cesaretlendiriyoruz. Gerekli yerlere başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Girişimlerin oluşmasında köprü olma görevini tamamladıktan sonra, onlar da hayallerini daha kolayca gerçekleştirebiliyor.”
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Fikirlere ‘kuluçka merkezi’ geliyor
Bir fikri ve hayali olan kadınların bu düşüncelerini somutlaştırmak için kuluçka merkezi kurulacağını ve alt yapısını oluşturduklarını açıklayan Meryem İlbahar, “Eğitim alanında, mentorluk, teşvikler gibi konularda destek olup köprü görevi görmeyi amaçlıyoruz. Kuluçka merkez için projeleri iş geliştirme uzmanlarımızla masaya yatıracağız” diye konuştu.
5 farklı komisyon
300’ü aşan üye sayısını artıracaklarını söyleyen İlbahar, “Yurt içi ve yurt dışındaki kadınlara nasıl temas edebiliriz gibi konuları çalışacağız. Bizim yerel ve global, iş geliştirme ve projeler, aile ve insan hakları,hamilik, kültür sanat ve medya olmak üzere 5 komisyonumuz var. Hepsinin belirlenmiş çalışma alanları mevcut” dedi.