Kalkınma mesleki eğitimle güçlenecek

İstanbul Ticaret Odası(İTO) ve İstanbul Sanayi Odası(İSO) Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları “Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” ile meslek grublarına kalifiye eleman çalışmalarının hızlanmasını sağladı. Geçtiğimi günlerde açıklanan Liselere Giriş Sınavı (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarında iki kuruluş tarafından desteklenen meslek liselerinde yüzde 100 doluluğa ulaşılması sanayicileri sevindirirken, teknik eleman açığının giderilmesine yönelik adımların da temeli atılmış oldu. Protokolün gençlerin ilgisini mesleki eğitime çektiğini belirten İTO Başkanı Şekip Avdagiç, “Çünkü gençler demode mesleklerin değil, geleceğin mesleklerinin de meslek okullarında verildiğini öğrendi” dedi.

Şekip Avdagiç

GENÇLER MESLEKİ EĞİTİM KEŞFETTİ

İTO Başkanı Avdagiç, Liselere Giriş Sınavı (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarının, "matbaadan moda tasarımına ve uçak bakım alanına" kadar onlarca farklı bölümü bulunan mesleki eğitimin geleceği için umut verici olduğunu belirtti. "İstanbul Ticaret Odası hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti” şeklinde konuşan Avdagiç, başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmelerinin tam da istedikleri netice olduğunu söyledi. Gelişen sanayiyle birlikte tüm sektörlerde kalifiye eleman ihtiyacının arttığına dikkati çeken Avdagiç, gençlerin mesleki eğitimi keşfetmeleriyle Türkiye’nin kalkınmasının da yeni bir evreye gireceğini savundu.

54 MESLEK LİSESİNE ‘HAMİLİK’ YAPIYOR

İTO’nun İstanbul’daki 54 okulda yürüttüğü "hamilik" projesi hakkında da bilgi veren Şekib Avdagiç, proje ile meslek liselerinin ihtiyacı olan teçhizatların yenilendiğini kaydetti. Hamilik projesiyle öğrencilerin teknolojiyi yakından takip ederek mezun olduklarında, modern teknolojiyle donatılmış fabrikalarda rahatlıkla çalışabildiğini vurgulayan Avdagiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Okullarımızın imkanları kısıtlı. Burada biz devreye girdik ve üretim araçlarını, gerekli makinaları temin edip, okullara teslim ediyoruz. Öğrencilerimizi, İTO’nun Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinden oluşan hamilerimizi, ilgili oldukları mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle eşleştiriyoruz. Böylece öğrenciler aracılığıyla, reel sektörle dinamik bir ilişki içinde de oluyoruz."

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EN ÖNEMLİ EKSİK NİTELİKLİ ELEMAN

Erdal Bahçıvan

Türkiye’de sanayinin en önemli eksikliğinin nitelikli eleman olduğunu her fırsatta dile getiren İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, “Üretim ekonomisi ile bağları zayıflayan genç nüfusumuzun sanayi ile bağının yeniden güçlenmesi sektörümüze büyük moral oldu. Sanayi ve üretim toplumu olmanın yolu; nitelikli mesleki eğitim ve nitelikli istihdamdan geçiyor. İSO olarak titizlikle yürüttüğümüz protokolün başarısı, Türkiye'nin diğer şehirlerine de aynı güçlü ışığı saçarak üretim toplumu olmamıza katkı verecek” ifadelerini kullandı.

38 OKULDA %100 DOLULUK

Bahçıvan, ocak ayında MEB ile imzaladıkları ‘Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ ile ilgili çabaların, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılığını bulduğunu söyledi. LGS yerleştirme sonuçlarına göre İstanbul’da İSO tarafından desteklenen 38 meslek lisesinde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştığını aktaran Bahçıvan, ortaöğretim seviyesinin genel istihdam içindeki payının Türkiye’de diğer ülkelere kıyasla düşük olduğunu belirtti. Bahçıvan, Almanya’da yüzde 58, Güney Kore’de yüzde 39 olan payın Türkiye’de ise yüzde 20 olduğunu belirtti.

EĞİTİM STANDARTI YÜKSELİYOR

İSO tarafından düzenlenen protokol ile İstanbul’da eğitim veren okullarda programlar sektörle birlikte tasarlanacak ve mezunların niteliği artırılacak iş birliği ile şunlar amaçlanıyor: Okulların atölye ve laboratuvarlarının yeni teknolojilerle donatılması, alan öğrencilerine gerçek üretim ortamlarında beceri eğitimi ve staj imkanları sağlanması, alan öğretmenlerine hizmet içi ve işbaşı eğitimlerinin verilmesi, çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi, başarılı öğrencilerin ve projelerinin desteklenmesi, eğitim niteliğinin artırılması, başarılı öğrencilerin mesleki eğitimi tercihlerinin sağlanması.