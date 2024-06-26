Kalkınma Yolu için yeni sefer

Terörle mücadelede iş birliği için anlaşmalara imza atarak Kalkınma Yolu Projesi’nin güvenliği için birlikte çalışan Irak ve Türkiye, ikili ticarete hız kazandırmak ve geçişlerin güvenli olmasının ardından yapacakları bağlantıları görüşmek için bir araya gelecek. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM ) Mustafa Gültepe başkanlığında Körfez’le iş ilişkilerinin geliştirilmesi için hem devlet hem de özel sektör görüşmeleri gerçekleştirilecek. 10-11 Temmuz’da Irak ile başlayacak turun diğer Körfez ülkelerinde de gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜM SEKTÖRLERİ KAPSIYOR

Irak’a yapılacak olan ticaret ziyareti tüm sektörleri kapsayacak. İki gün içerisinde Basra ve Bağdat başta olmak üzere Irak’ın tüm şehirlerinden iş insanları, Türk iş insanları ile görüşecek. Bu sayede hem Basra Körfezi üzerinden Avrupa ve Anadolu topraklarına geçirilecek ürünlerin ön anlaşmaları yapılabilecek hem de bölge güvenliğinin sağlanmasının ardından yapılabilecek anlaşmaların görüşülmesi planlanıyor.

OVAKÖY ROTASI BELİRLENECEK

Kalkınma Yolu, Basra’da başlayıp Ovaköy Sınır Kapısı’nda sona eriyor. Avrupa ile Körfez arasında ürün ticaretini Türkiye üzerinden 10 saate düşürecek projenin en önemli noktası Ovaköy Sınır Kapısı olacak. Bu kapsamda yapılacak görüşmelerde Irak tarafının alınacak önlemleri ve güvenli geçiş rotasını plan olarak sunması da bekleniyor.

Hedef 400 milyar dolarlık ticaret

Planlanan Ovaköy Projesi’nin tamamlanmasının ardından bölgede ulaşım ve ticaretin dengeleri de değişecek. Yapılacak bu proje ile birlikte İslam dünyası ile ticaret de artırılmış olacak. Ümmet ile ticareti artırmayı Orta Vadeli Planlarına da koyan Türkiye, 400 milyar dolarlık ihracat hedefinin yüzde 30’unun İslam ülkeleri ile yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 4 yıl sonra ulaşılması beklenen 400 milyar dolarlık ihracat hedefinde ümmet ile ticaretin payı yüzde 4 artırılarak yüzde 30’a çıkarılacak. Bu kapsamda Ovaköy ve Körfez’in de bu hedefte büyük yer tuttuğu belirtiliyor.

PETROL DIŞI EKONOMİNİN TEMELİ OLACAK

Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir yoluyla bu kapsamda inşa edilecek liman ve kentleri barındıran Kalkınma Yolu Projesi, petrol dışı sürdürülebilir ekonominin temeli olarak niteleniyor. Yeni İpek Yolu olarak da tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek.







