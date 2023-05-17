Kamu işçisine temmuzda da zam var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü imza töreninde ücretlerde yüzde 45 zam yapıldığını açıklamış, 700 bin kamu işçisini sevindirmişti. Yüzleri güldüren iki yıllık toplu iş sözleşmesinin detayları belli oldu.

İLK ZAM YÜZDE 15 OLACAK

2023’ün ilk altı ayı için yüzde 45 ücret artışı alan işçiler sözleşmenin ikinci dönemi için yüzde 15 zam alacak. Üç ve dördüncü yarı yıl artış oranları ise yüzde 10 olarak belirlendi. 9 Mayıs’ta imzalanan ve 700 bin kamu işçisini ilgilendiren iki yıllık toplu sözleşmeye göre, işçi, önümüzdeki 1,5 yılda altı aylık dilimlerde yüzde 15, yüzde 10 ve yüzde 10 zam alacak.

FARK BİR SONRAKİ DÖNEME

Buna göre yüzde 2023’ün ilk dönemini kapsayan 45’lik zammın üzerine 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde kamu işçileri yüzde 15 daha zam alacak. Üç ve dördüncü yarı yıl artış oranları ise sözleşmeye göre en az yüzde 10 olacak şekilde belirlendi. Belirlenen zam oranları TÜİK’in enflasyon oranlarının altında kalır ise fark bir sonraki 6 aylık dönemde zamla birlikte işçilerin cebine girecek.

İLK AY 3 BİN LİRA EK ÖDEME

Sözleşmeye göre kamu işçilerinin günlük yevmiyesi en düşük 725 TL olurken brüt maaş 21 bin 750 TL olacak. Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme ilk ay 3 bin 625 TL olurken maaşlardaki sosyal yardım miktarı da bin 595 TL’ye çıkacak. Günlük yemek yardımı da yüzde 45 zamlanarak günlük 94,25 TL olarak maaşlara yansıyacak. Hizmet zammı da her yıl için 15 TL olarak belirlendi. İşçiler, iş primine göre yüzde 4,5 veya 6 iş primi alacak.

Gece zammı yüzde 8

Kamu işçileri toplu iş sözleşmesinde akşam 20.00 ile sabah 06.00 arasında çalışmada daha yüksek bir zam verilmiş ise yüzde 8 gece mesaisi zamlı olarak maaşını alacak. Ayrıca çalışma saatleri dışında mesaiye kalınması durumunda saatlik ücretin yüzde 70’i kadar yükseltilmiş mesai ücreti alacak.







