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Kamuda nitelikli personel korunacak

Kamuda nitelikli personel korunacak

Uğur Duyan
04:006/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Bilal Şentürk
Bilal Şentürk

Kamudaki nitelikli personeli görev süresinin dolmasının ardından özlük haklarının korunması ve yeni bir göreve atanan kadar bu hakkını kaybetmemesi için yasal düzenlemeye gidiliyor. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Meclis'te milletvekillerine sunumda bulundu. Şentürk, devlet memurları kanunda yapılan değişiklikleri de içeren kanun teklifiyle, kamudaki nitelikli personelin korunacağını söyledi.


KANUN DEĞİŞMELİ

Şentürk, "Mahkeme, kadıya mülk değil. Bir genel müdürün belli bir süre sonra görevi sona eriyor ama 65 yaşını beklemeden de alınabiliyor, 35 yaşında genel müdür olup 36 yaşında da alınma imkânı olabiliyor" dedi. Şentürk, kamudaki nitelikli personelden görevden alınanların nereye atanacağıyla ilgili hükümlerin netleştirilmesi için kanunda değişikliğe gidilmesinin gerektiğini belirtti.


#Ekonomi
#kamu
#personel

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