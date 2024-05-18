Kamuda tasarruf resmen başladı

Kamuda tasarruf dönemi resmen başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı tasarruf tedbirlerinin idari ayağı genelge ile duyuruldu. İlgili genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Pakete ek tedbirler getirildi. Ayrıca tasarruf tedbirleri yürürlüğe girmeden önce yeni bir malzeme almak için izin alan kamu kurum ve kuruluşları malzemenin alımını henüz gerçekleştirmediyse ürünü alabilmek için yeniden izin almak zorunda.

Tasarruf genelgesi taşınmaz edinilmesi kiralanması ve kullanılması, resmi taşıtların edinimi ve kullanımı, haberleşme giderleri genel ilkeler, personel görevlendirmeleri, basın ve yayın giderleri, kırtasiye ve demirbaş alımları, tanıtım giderleri, personel giderleri, enerji ve su alımları, personel servisi hizmetine ilişkin giderler ve diğer hususlar olmak üzere 8 sayfa ve 12 başlıktan oluştu.

İLK ADIM DİYANET’TEN

Tasarruf tedbirlerine ilişkin resmi çerçevenin duyurulmasının ardından ilk somut adım Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programların iptal edileceğini, yurt dışı personel görevlendirmelerinin en asgari düzeyde tutulacağını bildirdi. İlk etapta tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve başkanlığa ait mekanlarda yapılması, içeriği müsait eğitim programlarının ise çevrim içi gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilen açıklamada, “Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye gibi alımlar yapılmayacaktır” denildi.











