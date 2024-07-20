Kamuya 216 milyarlık ek gelir

52 maddelik vergi paketi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Komisyon görüşmeleri sürerken, AK Parti tarafından verilen önergeyle, ticari olmayan gezi, eğlence, spor gibi faaliyetlerde kullanılan deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen kiralama ve bakım hizmetlerine KDV istisnasını kaldıran madde geri çekildi. Bu düzenlemeyle, 3,8 milyar liralık ek vergiden vazgeçilmiş oldu.





BİN 24 KÜRESEL GRUP VERGİ ÖDEYECEK

Düzenlemeyle ana işletmesi Türkiye'de bulunan küresel ölçekli 57 grup ile bin 431 işletme ve bunlara bağlı bin 848 yurt dışı işletmeden de yüzde 15'lik tamamlayıcı küresel asgari kurumlar vergisi alınacak. Ana işletmesi yurt dışında bulunan bin 24 grupla, bu gruplara bağlı yurt içinde faaliyet gösteren 2 bin 134 işletmeden de tamamlayıcı küresel asgari kurumlar vergisi alınacak.





IKI KALEMDEN 110 MILYAR TL GELIR

Yine düzenlemeyle, 62 bin Kurumlar Vergisi mükellefinde de yüzde 10 oranında yurt içi tamamlayıcı asgari kurumlar vergisi alınacak. Ana işletmesi Türkiye'de olan küresel işletme ve gruplardan yurt içi tamamlayıcı asgari Kurumlar Vergisi alınmayacak. Bu iki kalemden de toplamda, 110 milyar asgari Kurumlar Vergisi alınacak.



