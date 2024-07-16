|
Ekonomi

Çok kazanana vergi paket dışında kaldı

Vergi reformu paketi bugün Meclis'e sunulacak. Paket üzerinde son revizyonlar yapıldı. Buna göre; çok kazanan meslek gruplarından asgari Gelir Vergisi alınması teklifi düzenlemeden çıkarıldı. Yurt dışı çıkış harcının da bin 500 lira olacağı bildirildi.

Uğur Duyan
04:00 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 00:29 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Doktor, mühendis, avukat, diş hekimi ve kuyumcular gibi çok kazanan meslek gruplarından asgari Gelir Vergisi alınması teklifi yeni reform paketinde olmayacak. Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Teklifte, sermayeye yönelik yeni uygulamaların getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Vergi cezalarının artırılması ve istisnaların kaldırılması yönünde hükümler de yer alıyor.

TATİLDEN ÖNCE YASALAŞACAK

Edinilen bilgiye göre, teklifin genel amacı "vergide adalet ve etkinliği artırmak" olarak belirlendi. Teklifte çok uluslu ve yerel şirketler için asgari Kurumlar Vergisi de var. Teklif, bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine alınacak. Meclis tatile çıkmadan önce de yasalaşacak.

PUL HARCI BİN 500 LİRA

Paket üzerinde son revizyon hafta sonu yapıldı. 34,7 milyar lira tutarında getiri sağlaması beklenen çok kazanan meslek gruplarından asgari Gelir Vergisi alınması teklifi düzenlemeden çıkarıldı. Vergi teklifinin kesinlikle dar gelirliye yük getirmeyeceği, kayıt dışılığı önleyeceği, etkinlik, adalet ve verimliliği sağlayacak düzenlemeler içerdiği bildirildi. Öte yandan teklifte, yurt dışı çıkış harcının bin 500 lira olacağı da ifade edildi. Ayrıca başkasının POS cihazını ve IBAN'ını kullananlara para cezası da öngörülüyor.


Ev sahiplerinin kiracı kriterleri arttı: Kredi alıyor ev kiralayamıyorsunuz

Kira artışında yüzde 25'lik sınır, 1 Temmuz itibarıyla sona erdi. Kira bedelleri bir anda yükselirken, ev sahiplerinin kiracı kriterleri de arttı. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, "Geçmişte insanlar, boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla atardı. Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. KKB (Kredi kartı bilgisi) isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. Mutlaka çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin gibi şartları var. Bankaya gidip, krediyi rahat alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz" dedi.


#Vergi
#TBMM
#Ekonomi
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
3600 ek gösterge ne zaman onaylanacak 2024? Torba Yasa 3600 ek gösterge var mı, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor?