Kanada'nın silah ambargosu: Türkiye'nin İHA optikleri için alternatifleri var

Kanada, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Kanada hükümeti, Türkiye'nin 2019 yılında Suriye'nin kuzeydoğusundaki PKK hedeflerine yönelik başlattığı askeri harekattan sonra da benzer bir karara imza atmıştı.

Bu karar, Kanada üretimi elektro-optik sistemlerinin Türk SİHA'larında kullanılması yasaklamayı hedefliyor.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, Türkiye'nin bu konuda alternatiflerinin olduğunu söyledi.

ASELSAN'ın bu konuda uzun süredir çalışmalarının olduğunu belirten Doğan, "CATS Hedefleme ve Takip Sistemi uzun yıllardır geliştirilmeye çalışılıyor. Bu konuda test ve entegrasyon çalışması sürüyor." bilgisini paylaştı.

YURT DIŞINDA ALTERNATİFLERİ DE VAR

Kanada üretimi Wescam'ın yurt dışında alternatiflerinin olduğunu da belirten Doğan, "Bu ürünleri çeşitli ülkeler de üretiyor. Almanya, İsrail ve ABD gibi ülkelerde benzer ürünler var. Litvanya ve Estonya gibi ülkeler alt seviyesinde üretiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu ürün neden önemli?" sorusuna yanıt veren Doğan, şöyle konuştu:

"Bizim insansız hava araçlarımızın temel kabiliyeti ISR dediğimiz İstihbarat, keşif ve gözetlemedir. Bu kabiliyetin alt sistemi ise görüntülemedir. Biz bu sistemlere genelde hava araçlarında ataletsel stabilizasyon platformu diyoruz. İçerisinde gün ışığı kameralar, lazer işaretleyiciler ve orta, uzun ya da kısa kızılötesi kameralar var. Bunlar uçağın hareketlerine göre, belli noktayı işaretliyor ve yapay zeka bilgisayarları var. O bilgisayarlarla görüntüyü işliyorlar ve anlamlandırıyorlar. Hem keşif hem gözetim hem de istihbarat görevlerini siz bu ürünlerle efektif şekilde yapabiliyorsunuz. Bu ürün, insansız hava aracının kalbidir diyebiliriz."