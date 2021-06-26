Kanal İstanbul'un ekonomiye katkısı: Sürekliliği olan gelir kapısı olacak
Türkiye’nin tarihine damga vuracak, asrın projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul Projesi, İstanbul Boğazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması ile gelecekte daha da artacak trafik yükünü azaltacak olmasının yanı sıra Türkiye’nin ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Türkiye için sürekliliği olan bir gelir kapısı olacak proje, 505 bin 892 kişiye istihdam sağlayacak. 28 milyar dolarlık üretim sağlanacak. Projenin tamamlanmasından sonra bölgede 1,5 milyonluk yeni bir iş imkânı ortaya çıkacak. Projenin GSYH’ye etkisinin de 12 milyar dolar olması öngörülüyor.
Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul projesinde geri sayım başladı. Proje kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacak.
İstanbul Boğazı'ndaki trafik 2 katına çıkacak
İstanbul Boǧazı’nın günümüzde yaklaşık 50.000 mertebelerinde olan trafik yükünün, dünya ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındıǧında 2070'li yıllarda 86.000 mertebelerine ulaşacaǧı tahmin ediliyor.
Kanal İstanbul Projesi’nin hayata geçirilmesiyle; İstanbul Boǧazı’ndaki aşırı baskının azaltılması, muhtemel bir deniz kazası sonrasında yaşanabilecek olayların önlenmesi ve dolayısıyla İstanbul Boǧazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliǧinin saǧlanması, Türkiye için olduǧu kadar Türk Boǧazlarını kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz ediyor.
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Türkiye'nin ekonomik hedefleri için kritik
Tüm bunların yanı sıra, Türkiye’nin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doǧrultusunda; İstanbul Boǧazına alternatif bir su yolu olan Kanal İstanbul’un; etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılması ile Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşması ve toplumun ulaşım refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.
Yıllık kazanç 8 milyar dolar
Kanal İstanbul projesi Montrö'ye tabi olmayacağı için Süveyş gibi ton başına ortalama 5,5 dolardan fiyatlanabilecek. Süveyş'ten en fazla 150 DWT gemiler geçebilirken, Kanal İstanbul 300 bin tonluk gemiler için uygun olacak.
193 kilometre uzunluğa sahip Süveyş'ten 148 kilometre daha kısa olacak Kanal İstanbul, tam kapasite çalışması durumunda da yıllık kazanç 8 milyar dolara kadar yükselecek. Maliyeti 40 milyar doları bulacağı tahmin edilen Kanal İstanbul, hesaplanan getirisi ile 5 yıl içinde kendini finanse edecek.
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1,5 milyonluk yeni iş imkanı
Türkiye için sürekliliği olan bir gelir kapısı olacak proje, 505 bin 892 kişiye istihdam sağlayacak. Projenin tamamlanmasından sonra bölgede 1,5 milyonluk yeni bir iş imkânı ortaya çıkacak. Kanal sayesinde yatırımların ciddi oranda artması bekleniyor. 28 milyar dolarlık üretim sağlanacak. Projenin GSYH’ye etkisinin de 12 milyar dolar olması öngörülüyor.
İstanbul'a yılda 50 milyon yabancı ziyaretçinin geleceği öngörülürken, bu sayede yıllık 20-30 milyar dolar turizm geliri elde edilecek. 2023 vizyonu çerçevesindeki Çılgın Proje'nin bütün gelir kalemleriyle birlikte ilk 5 yılda 100 milyar dolara yakın bir gelir kazandırması hedefleniyor.