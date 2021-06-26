Ekonomi Kanal İstanbulun ekonomiye katkısı Sürekliliği olan gelir kapısı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanal İstanbul'un ekonomiye katkısı: Sürekliliği olan gelir kapısı olacak

Türkiye’nin tarihine damga vuracak, asrın projesi olarak nitelendirilen Kanal İstanbul Projesi, İstanbul Boğazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin sağlanması ile gelecekte daha da artacak trafik yükünü azaltacak olmasının yanı sıra Türkiye’nin ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Türkiye için sürekliliği olan bir gelir kapısı olacak proje, 505 bin 892 kişiye istihdam sağlayacak. 28 milyar dolarlık üretim sağlanacak. Projenin tamamlanmasından sonra bölgede 1,5 milyonluk yeni bir iş imkânı ortaya çıkacak. Projenin GSYH’ye etkisinin de 12 milyar dolar olması öngörülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanal İstanbulun ekonomiye katkısı
Kanal İstanbul

Türkiye’nin tarihine damga vuracak Kanal İstanbul projesinde geri sayım başladı. Proje kapsamında inşa edilecek altı köprüden ilkinin temeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla atılacak.

İstanbul Boğazı'ndaki trafik 2 katına çıkacak

İstanbul Boǧazı’nın günümüzde yaklaşık 50.000 mertebelerinde olan trafik yükünün, dünya ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındıǧında 2070'li yıllarda 86.000 mertebelerine ulaşacaǧı tahmin ediliyor.

Kanal İstanbul Projesi’nin hayata geçirilmesiyle; İstanbul Boǧazı’ndaki aşırı baskının azaltılması, muhtemel bir deniz kazası sonrasında yaşanabilecek olayların önlenmesi ve dolayısıyla İstanbul Boǧazı’nın seyir, can, mal ve çevre güvenliǧinin saǧlanması, Türkiye için olduǧu kadar Türk Boǧazlarını kullanan tüm ülkeler için de büyük önem arz ediyor.

Türkiye düşmanları için kara gün
GÜNDEM
Türkiye düşmanları için kara gün

Türkiye'nin ekonomik hedefleri için kritik

Tüm bunların yanı sıra, Türkiye’nin ulaştırma altyapıları konusundaki artan ihtiyaçları doǧrultusunda; İstanbul Boǧazına alternatif bir su yolu olan Kanal İstanbul’un; etkin, verimli ve süratli bir şekilde yapılması ile Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşması ve toplumun ulaşım refah seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular
GÜNDEM
Kanal İstanbul projesi ve akıllara gelen tüm sorular

Yıllık kazanç 8 milyar dolar

Kanal İstanbul projesi Montrö'ye tabi olmayacağı için Süveyş gibi ton başına ortalama 5,5 dolardan fiyatlanabilecek. Süveyş'ten en fazla 150 DWT gemiler geçebilirken, Kanal İstanbul 300 bin tonluk gemiler için uygun olacak.

193 kilometre uzunluğa sahip Süveyş'ten 148 kilometre daha kısa olacak Kanal İstanbul, tam kapasite çalışması durumunda da yıllık kazanç 8 milyar dolara kadar yükselecek. Maliyeti 40 milyar doları bulacağı tahmin edilen Kanal İstanbul, hesaplanan getirisi ile 5 yıl içinde kendini finanse edecek.

1,5 milyonluk yeni iş imkanı

Türkiye için sürekliliği olan bir gelir kapısı olacak proje, 505 bin 892 kişiye istihdam sağlayacak. Projenin tamamlanmasından sonra bölgede 1,5 milyonluk yeni bir iş imkânı ortaya çıkacak. Kanal sayesinde yatırımların ciddi oranda artması bekleniyor. 28 milyar dolarlık üretim sağlanacak. Projenin GSYH’ye etkisinin de 12 milyar dolar olması öngörülüyor.

Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
FOTOĞRAF 17
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Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Kanal İstanbul Projesi'nin sahadaki son sondaj çalışması tamamlandı.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın güzergahını bugün açıkladığı Kanal İstanbul Projesi'nin sahadaki son sondaj çalışması Küçükçekmece Sahil Park'ta yapıldı.
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İstanbul'daki gemi trafik yükünü azaltmak için hazırlanan dev proje, Küçükçekmece Gölü'nden girerek Sazlısu Barajı'ndan geçecek ve Terkos Barajı'nın doğusundan Karadeniz'e çıkacak.
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Projenin güzergahı yaklaşık 45 kilometre olacak.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının açıklandığı bakanlıktaki basın toplantısında, proje kapsamında ilk aşamadaki 10 bin metreye ilave 7 bin metre sondaj çalışması yapıldığını, böylece toplamda 17 bin metrelik sondajın 2017 sonu itibarıyla tamamlandığını açıklamıştı.
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
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Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
Kanal İstanbul'un son sondajı yapıldı
Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Kanal İstanbul Projesi'nin sahadaki son sondaj çalışması tamamlandı.

30 milyar dolar turizm geliri

İstanbul'a yılda 50 milyon yabancı ziyaretçinin geleceği öngörülürken, bu sayede yıllık 20-30 milyar dolar turizm geliri elde edilecek. 2023 vizyonu çerçevesindeki Çılgın Proje'nin bütün gelir kalemleriyle birlikte ilk 5 yılda 100 milyar dolara yakın bir gelir kazandırması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesinin videosunu izletti
OYNAT 04:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul projesinin videosunu izletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesiyle ilgili bilgiler veren Erdoğan, 'Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. ÇED raporları tamamlandı. Toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak.' ifadelerini kullandı ve muhteşem projenin videosunu izletti. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul açıklamaları ve izlettiği Kanal İstanbul videosu.

2021 Kanal İstanbul yılı olacak
OYNAT 05:10
2021 Kanal İstanbul yılı olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'dünya projesi' olarak tanımladığı Kanal İstanbul için 2021 yılının hareketli geçeceğini açıkladı. Karaismailoğlu, “Muhalefet karşı çıkıyor. Onlara kalsa Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yapma. Kilitlenip evinden dışarı çıkamayan bir İstanbul olacaktı” dedi.
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