Ekonomi Kapalıçarşıda altın fiyatları Çeyrek altın 727 lira oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Çeyrek altın 727 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 448,70 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 977 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
Kapalıçarşıda altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar oldu?
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 727 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 977 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 448,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  • CUMA PAZARTESİ
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 445,50 445,70 448,50 448,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 2.936,00 2.957,00 2.956,00 2.977,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 406,00 410,00 409,00 413,00
  • Lira(Tam) Ziynet 2.869,00 2.889,00 2.889,00 2.909,00
  • Yarım Ziynet 1.435,00 1.445,00 1.444,00 1.454,00
  • Çeyrek Ziynet 718,00 723,00 722,00 727,00

Kuyumcular dahi alışveriş yapıyor: Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı​
FOTOĞRAF 9
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Antalya'da yaşayan Sevim Karaca, uzun yıllar ticaretle uğraştıktan sonra, farklı bir ürün satmak amacıyla İstanbul'dan birebir orijinaline benzeyen imitasyon ziynet eşyaları getirdi.
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İlk etapta 10 bilezik getirip teşhir amacıyla vitrinde sergileyen Karaca, ilk günden tamamını satınca bu işten para kazanabileceğini düşünüp yüklü miktarda ikinci siparişi verdi.
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Yüzükten kolyeye, küpeden bileziğe, gelin tacından hasır bilekliklere kadar bir kuyumcuda bulunabilecek her çeşitten ürün grubunu getiren Karaca, zamanla Antalya'nın en tanınmış imitasyoncusu oldu.
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Sadece kentte yaşayanlar değil, turist olarak gelen Alman, İngiliz, Rus ve İranlılar da bu dükkandan alışveriş yapıyor. Bilezikler, işçiliğinden ağırlığına kadar birebir orijinal altına benzerken ayırt etmek için mihenk taşına sürülmesi gerekiyor.
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İmitasyonları kuyumcular da satın alıyor. Özellikle soygunlara karşı önlem amaçlı vitrinde imitasyon ürün sergilemeyi doğru bulan kuyumcular, yüklü miktarda alışveriş yaparak hem vitrinlerini süslüyor hem de bir anlamda kendilerini güvene alıyor.
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Düğün sezonunun açıldığı bu günlerde altın alışverişine bütçe ayıramayan gelin ve damat adayları da Sevim Karaca'nın imitasyon dükkanının yolunu tuttu. Burada bir düğünde gelinin ihtiyacı olan tüm takıları bulabilen gelin adayları, 10 bin liralık altın alışverişini 1000 liraya tamamlayabiliyor. 30 liraya da 300 liraya da bileziğin satıldığı dükkanda hediyelik alanlar da oluyor. 10 bilezikle çıktığı bu yolda sayısız çiftin mutluluğuna destek olduğunu belirten Karaca, “Sezon açıldı, son bir haftada işlerim yüzde 40 arttı. Pandemi nedeniyle işler durmuştu ama yeniden hareketlendi dedi.
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Kuyumcu sanıp gelen müşterilerin şaşkınlık yaşadığını anlatan Karaca, “Gerçek altınlarını bozdurup gelip buradan alışveriş yapıyorlar. Kuyumcular bile gelip benden alışveriş yapıyor. Kuyumcu havası var burada. Altın bozdurmaya gelenler oluyor. Onlara imitasyon olduğunu anlatıyorum dedi.
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İnsanların maddi durumu uygun olmayınca düğünde gösteriş olsun diye mecburen imitasyonu tercih ettiğini ifade eden Sevim Karaca, ilginç yaşam hikayelerine de zaman zaman şahitlik ettiğini aktardı. Bir çiftin yakın zamanda gelip gizli saklı alışveriş yaptığını anlatan Karaca, “Gelin adayı taktı, takıştırdı. Her şeyi beğendi. Damat adayına 'Aşkım nasıl olsa kimse bilmeyecek' dedi. Tam o sırada gelin adayının bir tanıdığı içeri girdi. Oje almaya gelmiş. İçeride bir şaşkınlık yaşandı. Tanıdığı, gelin adayına 'Hayırdır bunlar ne?' dedi. Kızcağız bir şaşkınlıkla 'Deniyoruz abla' dedi. Ancak durumu herkes anlamıştı diye konuştu.
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Karaca, işini büyütmek istediğini, ancak pandeminin sona ermesini beklediğini sözlerine ekledi.​
Kuyumcular dahi alışveriş yapıyor: Düğün sezonu öncesi 'imitasyon altın'a ilgi arttı​
Antalya'da küpeden bileziğe, kolyeden gelin tacına tüm ziynet eşyalarının orijinaline birebir benzeyen imitasyonlarının satışını yapan Sevim Karaca, altın almaya gücü yetmeyen gelin ve damat adaylarının imdadına yetişiyor. Gerçeğinden ayırt edilmeyen bu imitasyon takıların satışında, düğün sezonu öncesinde yüzde 40 artış yaşandığı belirtildi.
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