Ekonomi Kapalıçarşıda altın günü artışla tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kapalıçarşı'da altın günü artışla tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 artışla 270,40 liradan tamamladı. Buna göre, çeyrek altın 440 TL olurken yarım altın 880 TL'ye çıktı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.802,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 270,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,40
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.802,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 250,50
  • Lira(Tam) Ziynet 1.760,00
  • Yarım Ziynet 880,00
  • Çeyrek Ziynet 440,00

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